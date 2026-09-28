فرماندار دشتی: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرماندار دشتی با مراهی جمعی از مسئولان با خانواده شهید حسین آستروتین و حجتالاسلام عبدالرسول حمادی، جانباز هشت سال دفاع مقدس، دیدار و گفتوگو کرد.
رضا مقاتلی عصر دوشنبه در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و دیدار و تکریم آنان باید به عنوان یک وظیفه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: شهدا و ایثارگران با ایثار و فداکاری خود در دوران دفاع مقدس از کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که ضمن پاسداشت این فداکاریها، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
فرماندار دشتی با قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای شهدا و جانبازان خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران و پیگیری مسائل و دغدغههای آنان از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
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