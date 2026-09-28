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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

فرماندار دشتی: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه همگانی است

فرماندار دشتی: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه همگانی است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و دیدار و تکریم آنان باید به عنوان یک وظیفه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرماندار دشتی با مراهی جمعی از مسئولان با خانواده شهید حسین آستروتین و حجت‌الاسلام عبدالرسول حمادی، جانباز هشت سال دفاع مقدس، دیدار و گفت‌وگو کرد.

رضا مقاتلی عصر دوشنبه در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و دیدار و تکریم آنان باید به عنوان یک وظیفه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: شهدا و ایثارگران با ایثار و فداکاری خود در دوران دفاع مقدس از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که ضمن پاسداشت این فداکاری‌ها، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

فرماندار دشتی: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه همگانی است

فرماندار دشتی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و جانبازان خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران و پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

کد مطلب 6961652

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