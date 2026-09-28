بحرین دوباره جایگاه هفتم را از ایران گرفت؛ هشتمی با ۳۲ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین روز از بیستمین دوره بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که ۳ مدال طلا، نقره و برنز دیگر به مجموع مدال های مان اضافه شد.

امروز و در روز نهم بازی ها، کاروان ایران در وزنه برداری، کوراش و تنیس روی میز به ترتیب صاحب مدال طلا، نقره و برنز شد و مجموع مدال هایش را به ۳۲ مدال شامل ۸ طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز رساند.

بعد از مدال طلایی که توسط علی عالی پور در وزنه برداری کسب شد، کاروان ورزش ایران در رده هفتم قرار گرفت. این جایگاه تا ساعت پایانی روز گذشته (روز هشتم بازی های آسیایی) هم در اختیار کاروان ایران بود اما بحرینی ها با پیشی گرفتن در مدال طلا، آن را از آن خود کردند و باعث تنزل کاروان ایران به رده هشتم شدند.

اینگونه کاروان ورزش ایران روز نهم بازی ها را با جایگاه هشتم آغاز شد اما بعد از طلای عالی پور، مجدد به رده هفتم بازگشت. البته در ادامه دوباره بحرینی ها در تعداد مدال طلا، از ایران پیشی گرفتند و باعث گرفتن این جایگاه از کشورمان شدند.

بدین ترتیب در پایان نهمین روز بازی های آسیایی، کاروان ایران همچون پایان روز هشتم در رده هشتم قرار گرفت البته این بار با مجموع ۳۲ مدال شامل ۸ طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز. بحرینی ها با یک طلا بیشتر در رده هفتم قرار دارند.

جدول توزیع مدالی بیستمین دوره بازی های آسیایی در پایان روز نهم به این شرح است: