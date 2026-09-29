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۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۴

۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنی‌ها

۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنی‌ها

بندرترکمن- مردم بندرترکمن در دویست‌ودوازدهمین شب، بار دیگر با حضور در اجتماع مردمی بر عهد و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6961944

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