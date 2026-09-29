https://mehrnews.com/x3dbCw ۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۴ کد مطلب 6961944 استانها گلستان استانها گلستان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۴ ۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنیها بندرترکمن- مردم بندرترکمن در دویستودوازدهمین شب، بار دیگر با حضور در اجتماع مردمی بر عهد و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6961944 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری دویست و دوازدهمین شب تجمعات مردمی هشتگرد تجمع مردم چرام در دویست و یازدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین برچسبها گلستان بندرترکمن تجمع مردمی
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