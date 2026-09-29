به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اسدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حاکمیت قاطع و کامل خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید کرد.



وی تاکید کرد: این جزایر همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران بوده، هستند و خواهند بود و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست.



رایزن نمایندگی ایران نزد سازمان ملل افزود: ما هرگونه ادعا درباره این جزایر را به‌طور قاطع رد می‌کنیم.



وی گفت: نام «خلیج فارس» تنها نام جغرافیایی صحیح برای پهنه آبی میان ایران و شبه‌جزیره عربستان است و این نام از آغاز تاریخ مورد استفاده بوده و توسط نظام سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.



نماینده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این نام باید از سوی همه مورد احترام قرار گیرد.