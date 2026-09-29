به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اسدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حاکمیت قاطع و کامل خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید کرد.
وی تاکید کرد: این جزایر همواره بخشی جداییناپذیر از قلمرو ایران بوده، هستند و خواهند بود و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست.
رایزن نمایندگی ایران نزد سازمان ملل افزود: ما هرگونه ادعا درباره این جزایر را بهطور قاطع رد میکنیم.
وی گفت: نام «خلیج فارس» تنها نام جغرافیایی صحیح برای پهنه آبی میان ایران و شبهجزیره عربستان است و این نام از آغاز تاریخ مورد استفاده بوده و توسط نظام سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
نماینده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این نام باید از سوی همه مورد احترام قرار گیرد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به گزافه گویی های نماینده امارات گفت: حاکمیت ما بر جزایر سه گانه قابل مذاکره نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اسدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حاکمیت قاطع و کامل خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید کرد.
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