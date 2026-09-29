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۷ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۰

ایران: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست

ایران: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست

نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به گزافه گویی های نماینده امارات گفت: حاکمیت ما بر جزایر سه گانه قابل مذاکره نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اسدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حاکمیت قاطع و کامل خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید کرد.

وی تاکید کرد: این جزایر همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران بوده، هستند و خواهند بود و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست.

رایزن نمایندگی ایران نزد سازمان ملل افزود: ما هرگونه ادعا درباره این جزایر را به‌طور قاطع رد می‌کنیم.

وی گفت: نام «خلیج فارس» تنها نام جغرافیایی صحیح برای پهنه آبی میان ایران و شبه‌جزیره عربستان است و این نام از آغاز تاریخ مورد استفاده بوده و توسط نظام سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این نام باید از سوی همه مورد احترام قرار گیرد.

کد مطلب 6961952

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    نظرات

    • مجتبی US ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      1 0
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      عربها میخواهند جزیره های ایران را بگیرند! اگر موفق بشوند، در واقع خلیج فارس را از ایران میگیرند. دولت ایران بسیار با انها کجدار و مریض میکند. از انها خسارات این جنگها را باید بخواهید هم در این جنگ و هم کمک انها به صدام احمق که با ایران میجنگید. هم باید خسارت بدهند و هم قول بدهند که جزائر ایران را نمیخواهند بدزدند. قبول نکردند، شهرهایشان را سرشان با موشک خراب کنید.
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      0 0
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      چرا ایران برگشت بحرین به سرزمین اصلی خود یعنی ایران را مطرح نمی کند؟ چرا باید ایران پاسخو باشد، چرا از روش حمله استفاده نمی شه ؟

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