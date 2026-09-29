پایان روز پرمدال کاروان ایران با اهتزاز پرچم؛ طلاها ۲ رقمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (سه شنبه ۷ مهر) وارد دهمین روز شد. تیروکمان، والیبال ساحلی، وزنه برداری، کوراش، بوکس، شیرجه، واترپلو، والیبال، دوومیدانی (فینال ۸۰۰ متر)، تیراندازی (تراپ)، اسکواش (تیمی زنان)، تنیس، قایقرانی بادبانی و پدل رشته هایی هستند که نمایندگان کشورمان رقابت خود را در آن برگزار می کنند.

روز دهم بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ایران آغاز شد که در پایان روز نهم این کاروان با ۳۲ مدال شامل ۸ طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز در جایگاه هشتم جدول توزیع مدال ها ایستاده بود اما مدال های کسب شده در این روز، منجر به دو رقمی شدن تعداد طلا شد و مجموع مدال ها را به ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز رساند.

مهسا بهشتی اولین مدال اور ایران در روز دهم بود که در وزنه برداری برنز گرفت. در ادامه فاطمه برمکی و مجید وحید بریمانلو در کوراش به ترتیب مدال برنز و مدال طلا گرفتند. امیر اسماعیلی در بوکس به مدال برنز دست یافت. علی امیریان در دو ۸۰۰ متر صاحب مدال نقره شد، آخرین مدال امروز کاروان ایران هم در وزنه برداری و توسط علی داوودی به دست امد. او قهرمان سنگین وزن شد و اینگونه پرونده کاروان کشورمان در روز دهم با اهتزاز پرچم کشورمان بسته شد.

نتایج ورزشکاران ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

علی داوودی در وزنه برداری طلایی شد

علی داوودی ملی‌پوش دسته فوق سنگین وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، در یک‌ضرب با ثبت ۲۰۶ کیلوگرم در حرکت سوم در رده دوم قرار گرفت. داوودی در یک‌ضرب به ترتیب وزنه‌های ۱۹۷، ۲۰۲ و ۲۰۶ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد. در دوضرب نیز کار خود را با ۲۴۲ کیلوگرم آغاز کرد و در حرکت دوم موفق به مهار ۲۶۰ کیلوگرم شد و به مدال طلا رسید.

شکست تیم میکس تنیس

دومین بازی تیم میکس ایران برابر چین تایپه برگزار شد و با شکست نمایندگان کشورمان به پایان رسید. ترکیب ماندگار فرزامی و علی یزدانی در این دیدار با نتیجه ۲ به صفر باخت.

دوومیدانی با علی امیریان نقره گرفت

امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر با حریفانش رقابت کرد و با ثبت زمان ۱:۴۵.۱۰ دقیقه به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.

پیروزی تیم پدل مردان برابر کویت

تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در دور دوم بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۲ بر صفر مقابل کویت به پیروزی رسید.

واژیر در شیرجه سه متر دهم شد

سام واژیر، نماینده ایران در رقابت‌های شیرجه سه متر، با ثبت امتیاز ۳۴۵.۶۵ در جایگاه دهم قرار گرفت. واژیر پیش از این نیز در رقابت‌های تخته یک متر عملکرد قابل توجهی داشت و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم، تنها یک قدم با کسب مدال فاصله داشت.



رقابت‌های شیرجه فردا در مرکز آبی توکیو به پایان می‌رسد و نمایندگان ایران برای ادامه حضور در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

برد سخت تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال سومین دیدار خود در مرحله گروهی را برابر اندونزی برگزار کرد و به سختی و با نتیجه ۳ به ۲ به برتری دست یافت. والیبال ایران با این برد به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شد.

صعود تیم ملی واترپلو به مرحله نیمه نهایی

تیم ملی واترپلو با شکست دادن ۲۱ بر ۱۲ هنگ کنگ به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی راه یافت؛ ژاپن حریف ایران در این مرحله است.

مغولستان مغلوب تیم دوبل تنیس دختران شد

ترکیب مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی در تیم دوبل تنیس در مصاف با خونگورزول آلدارخیشیگ و یسوگن گانباتار از مغولستان به برتری ۲ بر صفر دست یافت. بازیکنان ایران در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر مقابل مغولستان به پیروزی رسیدند.

نماینده بوکس مدال برنز گرفت

امیر اسماعیلی بوکسور وزن ۹۰+ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی ناگویا به مصاف «جهانگیر زوکروف» از ازبکستان رفت و با قبول شکست مقابل این حریف از صعود به فینال باز ماند و مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

بریمانلو در کوراش قهرمان شد

در جریان رقابت های کوراش و در وزن ۶۶- کیلوگرم، مجید وحید بریمانلو در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مقابل اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان به برتری رسید سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) از سد رحیم‌الله نجمی از افغانستان گذشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. او در این مرحله «کوباییچ ایبک» از قرقیزستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. او در فینال «بوبوکولانوف» از تاجیکستان را شکست داد و قهرمان شد.

دختر کوراش ایران مدال برنز گرفت

فاطمه برمکی، نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم کوراش بانوان، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان از چین تایپه به برتری رسید و به دیدار نیمه‌نهایی صعود کرد. او در این مرحله برابر «لی لینگ» دیگر نماینده چین تایپه قرار گرفت و با قبول شکست در این دیدار برنز گرفت.

کسری رحمانی از مسابقات تنیس حذف شد

کسری رحمانی در نخستین بازی انفرادی خود در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر تیموفی اسکاتوف از قزاقستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از جدول مسابقات کنار رفت.

سام واژیر در شیرجه سه متر فینالیست شد، مقدسی کنار رفت

سام واژیر در مرحله مقدماتی شیرجه سه‌متر مردان با کسب ۳۴۳.۳۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت و به فینال این ماده راه یافت. محمد مقدسی دیگر نماینده ایران در این رقابت، با ثبت ۲۳۸.۸۵ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد و از صعود به فینال بازماند.

علیرضا نصیری به مدال وزنه برداری نرسید

علیرضا نصیری ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان در گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت. نصیری با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب، ۲۲۳ کیلوگرم در دوضرب و ۴۰۳ مجموع کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.

دختر کماندار ایران حذف شد

مبینا فلاح، نماینده ایران در رقابت‌های ریکرو انفرادی زنان بازی‌های آسیایی ناگویا، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل نانامی آساکونو از ژاپن ۶ به ۲ باخت و از دور رقابت ها کنار رفت. او با غلبه بر نماینده ای دیگر از ژاپن به این مرحله رسیده بود.

جایگاه چهاردهم بیرانوند در تراپ

محمد بیرانوند با برگزاری راند پنجم و نهایی مسابقات تراپ در رده چهاردهم ایستاد. محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز، در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز و در راند پنجم ۲۴ امتیاز کسب کرد.

تیم پدل بانوان به مرحله یک شانزدهم رسید

تیم پدل دختران با شکست قطر به مرحله یک شانزدهم راه یافت. در این دیدار تیم ایران صاحب برتری ۲ بر صفر شد.

دختر تیرانداز ایران درتراپ سیزدهم شد

در آخرین روز از مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان مرضیه پرورش‌نیا در خط آتش ایستاد. او در راند پنجم با ثبت امتیاز ۲۲ و کسب مجموع امتیاز ۱۰۸ به کار خود در بخش انفرادی پایان داد. پرورش نیا در راند اول ۱۹ امتیاز، راند دوم ۲۱ امتیاز، راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز و راند پنجم ۲۲ امتیاز به دست آورد و در جمع ۲۷ تیرانداز در جایگاه سیزدهم ایستاد.

تیم اسکواش بانوان حذف شد

تیم ملی اسکواش بانوان کشورمان با شکست برابر هند از دور رقابت ها کنار رفت. در این دیدار دختران اسکواش با نتیجه ۳ به صفر شکست خوردند.

صعود تیم دوم والیبال ساحلی به جمع ۸ تیم برتر

تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در مرحله حذفی برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کنند.

مهسا بهشتی برنز گرفت

مهسا بهشتی اولین نماینده ایران در رقابت های وزنه برداری روز دهم بازی های آسیایی بود که روی تخته رفت. او در دسته خود با مهار ۱۱۳ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۱۴۶ کیلوگرم در دوضرب، با مجموع ۲۵۹ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

حذف اولین نماینده کوراش

در ادامه رقابت های کوراش و در روز سوم و پایانی این مسابقات، مریم پیمانی در ۸۷+ کیلوگرم، در اولین رقابت برابر گانبولد از مغولستان رفت. او در این مبارزه ۵ به صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حذف ساحلی بازان والیبال

در ادامه مسابقات والیبال ساحلی و از مرحله یک هشتم این رقابت ها، امروز تیم ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نویی به مصاف قزاقستان رفت. در این دیدار ساحلی بازان ایران با نتیجه ۲ به یک شکست خوردند و از جدول مسابقات کنار رفتند.

حذف کماندار ایران با شکست برابر نماینده بوتان



محمدحسین گلشنی‌اصل در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی مقابل حریف خود از بوتان ۶ به ۴ شکست خورد و از ادامه رقابت‌های انفرادی کنار رفت.

شبانی از مسابقات تیروکمان کنار رفت



رضا شبانی، کماندار ایران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ریکرو مردان مقابل فونوهاشی از ژاپن به برتری ۳ بر ۲ رسید و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد. او در مرحله یک هشتم مقابل لی وو سوک از کره‌جنوبی قرار گرفت. این دیدار با تساوی ۵ بر ۵ به تیر طلایی کشیده شد و در نهایت شبانی ۶ به ۵ نتیجه را واگذار کرد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)