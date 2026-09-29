https://mehrnews.com/x3dbCC ۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۷ کد مطلب 6961949 استانها گلستان استانها گلستان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۷ ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان رامیان-مردم رامیان در دویستودوازدهمین شب اجتماعات، با حضوری پرشور بار دیگر بر وفاداری و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6961949 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ تجمع مردم چرام در دویست و یازدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت دویست و دوازدهمین شب تجمعات مردمی هشتگرد اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت اجتماع پرشورِ مردم انقلابی محلات در دویست و دوازدهمین شب مقاومت برچسبها گلستان تجمع مردمی رامیان
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