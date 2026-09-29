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۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۷

۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان

۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان

رامیان-مردم رامیان در دویست‌ودوازدهمین شب اجتماعات، با حضوری پرشور بار دیگر بر وفاداری و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6961949

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