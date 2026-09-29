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۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۵

تجمع شبانه گنبدکاووس؛ جلوه‌ای از همبستگی مردم

تجمع شبانه گنبدکاووس؛ جلوه‌ای از همبستگی مردم

گنبدکاووس- مردم گنبدکاووس در موج ۲۱۲ تجمعات شبانه، جلوه‌ای از همدلی، همراهی و همبستگی را به نمایش گذاشت.

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کد مطلب 6961946

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