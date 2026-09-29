https://mehrnews.com/x3dbCy ۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۵ کد مطلب 6961946 استانها گلستان استانها گلستان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۵ تجمع شبانه گنبدکاووس؛ جلوهای از همبستگی مردم گنبدکاووس- مردم گنبدکاووس در موج ۲۱۲ تجمعات شبانه، جلوهای از همدلی، همراهی و همبستگی را به نمایش گذاشت. دریافت 15 MB کد مطلب 6961946 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۲ شب حضور در میدان؛ حماسه ای دیگر از مردم زاهدان دلدادگی مردم چابهار به شب ۲۱۲ رسید ذوالنوری: ۱۱۷ نماینده خواستار بازگشت مجلس به جلسات حضوری شدند تجلیل از سنگرسازان بیسنگر در تجمع شبانه قم آیتالله اسلامی:ایستادگی مردم مانع باقیماندن خاک ایران در دست دشمن شد دویست و دوازدهمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
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