  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۲

روایت وزارت خارجه عربستان از رایزنی بن فرحان و روبیو

روایت وزارت خارجه عربستان از رایزنی بن فرحان و روبیو

وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر خارجه عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین تحولات ایران، غزه، سودان و یمن گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه این کشور و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او درباره امنیت کشتیرانی و گذرگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه تنگه هرمز و باب‌المندب رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و اوضاع یمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همزمان نیز روبیو خود اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله موضوعات ایران، غزه، سودان و یمن گفت‌وگو کرده است.

کد مطلب 6961950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها