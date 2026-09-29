روایت وزارت خارجه عربستان از رایزنی بن فرحان و روبیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه این کشور و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او درباره امنیت کشتیرانی و گذرگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه تنگه هرمز و باب‌المندب رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و اوضاع یمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همزمان نیز روبیو خود اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله موضوعات ایران، غزه، سودان و یمن گفت‌وگو کرده است.