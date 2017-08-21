شلیک گلوله پایان تراژدی خانوادگی درشاهرود/ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان در تشریح قتل یک مادر و دخترش درشاهرود، افزود: در ساعت ۲۱ و ۵۲ دقیقه شامگاه یک شنبه زنگ تلفن ۱۱۰ خبر از یک فقره تیر اندازی در شهرک ذوالفقار را به مأموران گزارش کرد و پس از اندک زمانی واحد گشت انتظامی و رئیس کلانتری ۱۲ بسیج در صحنه حاضرو با پیکر خون آلود دو زن در پله های یک واحد مسکونی مواجه شدند.

وی به اعزام مجروحان به بیمارستان اشاره داشت و گفت: متأسفانه با توجه به شدت جراحات شدید مادر ۷۰ودختر۴۲ساله هر دو فوت کرده و پرونده دو فقره قتل عمد مفتوح و تیم های ویژه پلیس برای شناسایی قاتل وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به تحقیقات انجام شده از ساکنان و شاهدان گفت : بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد قاتل داماد خانواده بوده وبا توجه به اختلاف خانوادگی که از چند ماه قبل داشته اند به منزل مادر زن خود مراجعه و پس از مشاجره لفظی با همسر و مادر زن خود با یک قبضه سلاح ساچمه زنی در راه پله های ورودی ساختمان با شلیک چهار گلوله به سمت نامبردگان آنها را به قتل رسانده و از صحنه متواری شده است.

قاسمی از انسداد مسیرهای خروجی شهرستان شاهرود و برپایی تورهای ایست کنترل خبرداد و گفت: برای جلوگیری از اختفای متهم تمام کسانی که با وی در ارتباط بودند احضار و با کار میدانی کاراگاهان پلیس آگاهی تمامی محل هایی که ظن حضور و اختفای متهم در آن میرفت مورد مراقب قرار گرفت.

وی به کشف سلاح مورد استفاده در صحنه قتل اشاره کرد و افزود: پس از کار اطلاعاتی دقیق و بکارگیری منابع در نهایت محلی را که متهم اسلحه خود را پنهان کرده بود در منزل یکی از بستگانش کشف و اسلحه مورد نظر به صورت مسلح با چهار عددفشنگ شکاری کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان این مطلب که در نهایت قاتل که همه راه ها را برخود بسته دیده، در پارکی مخفی شده بود که توسط مآموران آگاهی دستگیرشد، گفت: فرد قاتل در نهایت خود را به پلیس آگاهی معرفی کرد ودر اظهاراتش انگیزه خود را از این اقدام جنون آمیز طرح شکایت همسرش برای طلاق و دخالت های بی جا و فحاشی های خانواده همسرش به وی اعلام داشته و در خصوص حادثه قتل نیز بیان داشت شب گذشته برای دعوت همسرم به منزل و پایان مخاصمات فی مابین به منزل مادرش مراجعه داشتم و زمانی که با امتناع همسرم و فحاشی های وی و مادرش روبرو شدم با اسلحه ای که همراه داشتم چهار تیر به سمت آنها شلیک کرده و از محل متواری شدم.

قاسمی در خاتمه گفت: پس از اعترافات صریح متهم و تکمیل پرونده، وی به مراجع قضایی جهت رسیدگی به بزه انتسابی معرفی شد.