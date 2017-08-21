نمایش فیلم «برد برد» در دانشگاه مک گیل کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، «برد برد» آخرین ساخته محسن خان جهانی کارگردان آثاری چون «صندلی ۲۵۷»، «کلاه شیشهای»، «انتهای خیابان پاستور» پنج شنبه ۲۴ آگوست (۲ شهریور ماه) در دانشگاه مک گیل اکران میشود.
کارگردان مستند «برد برد» ساخته خود را فیلمی در ستایش صلح و فیلمی انسانی میداند.
خانجهانی درباره شکلگیری مستند «برد برد» که دو سال قبل تولید شده است، مینویسد: «به یاد دارم در اولین روزهای عید نوروز به روال چند سال اخیر رییس جمهور به مردم پیام تبریک سال نو میداد، این پیام موضوع مکالمه روستاییها شده بود و در دل همین مکالمات بود که به ایده ساخت «برد برد» رسیدم. البته بهانه فیلم مذاکرات است باید فیلم را ببینید تا متوجه شوید، مذاکرات هستهای بهانهای است که داستان اصلی فیلم که واقعا انسانی است را روایت میکنیم و حتی به قول یکی از دوستان روزنامهنگار که فیلم را دیده بود، مستند «برد برد» در ستایش صلح است و مفهوم انسانی دارد. همیشه خودم را در دل سوژهها دیدهام. یعنی اینکه به یک باره دیدم سوژهای که مرا به خود جلب کرده است، مقابل دوربینم هست بنابراین در دل سوژه خودم را دیدم و خیلی با حساب و کتابهای عجیب و غریب سراغاش نرفتم.»
مستند «برد برد» که در جشنواره «سینماحقیقت» سال گذشته رونمایی شد، تاثیر مذاکرات هستهای را در دل یک روستا نشان میدهد.
این مستند در قالب برنامه «دورهمی فیلمهای مستند ایرانی» که از چندی قبل در کانادا برپا شده است، به نمایش در میآید. این دورهمی میزبان آثار مستندسازانی چون محسن خانجهانی، مهدی گنجی، ارسلان براهنی و سیفالله صمدیان است و «هفتاد و شش دقیقه و پانزده ثانیه با کیارستمی»، «انتهای خیابان پاستور»، «من می خوام شاه بشم»، «سه گانه در غربت» از دیگر آثاری است که در این گردهمایی پیش از این به نمایش درآمده است.
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