«شهرزاد» به قسمت نهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال شهرزاد، قسمت نهم فصل جدید «شهرزاد» از صبح دوشنبه ۳۰ مرداد توسط شرکت تصویرگستر پاسارگاد عرضه شد.

این سریال برای مخاطبان در داخل کشور از طریق لوح فشرده و یا خرید اشتراک سایت lotusplay.ir برای تماشای آنلاین یا دانلود قانونی در دسترس است.

همچنین علاقمندان خارج از کشور با عضویت در سایت رسمی سریال به آدرس www.shahrzadseries.com می‌توانند قسمت های جدید را مشاهده و به صورت قانونی تهیه کنند.

ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، مهدی سلطانی سروستانی، پرویز فلاحی‌پور، گلاره عباسی، پانته‌آ پناهی‌ها، سهیلا رضوی، فریبا متخصص، هومن برق‌نورد، امیرحسین فتحی، رامین ناصرنصیر، نسیم ادبی، ناهید مسلمی، پاشا جمالی، نهال دشتی، معصومه بیگی، سام نوری، باحضور آتنه فقیه نصیری با هنرمندی رویا نونهالی، امیر جعفری و رضا کیانیان از جمله بازیگران سریال هستند.

سریال شهرزاد هر دوشنبه عرضه می شود.