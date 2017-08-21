حمایت بازیکنان از سرمربی و امیدواری به «امید»

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال قبل از دیدار برابر پدیده مشهد در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

* امید ابراهیمی در تمرینات اخیر استقلال شرایط بسیار خوبی دارد و کادر فنی را امیدوار کرده و احتمال اینکه وی بتواند دقایقی برابر پدیده مشهد به میدان برود بسیار زیاد است.

* خسرو حیدری به طور اختصاصی تمرینات ویژه ای را انجام داد.

* بهتاش فریبا و نصرالله عبدالهی در تمرین حاضر بودند و به دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشتند.

* سرمربی استقلال قبل از شروع تمرین، دقایقی را با بازیکنان صحبت کرد و نکات فنی دیدار فردا برابر پدیده را به آنان گوشزد کرد.

* پس از صحبت های منصوریان، بازیکنان بدن های خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

* آیتم بعدی آبی پوشان فوتبال در گروه های شش نفره با دروازه کوچک بود.

* فوتبال درون تیمی بخش بعدی تمرین بازیکنان استقلال بود که منصوریان مرتب بازی را قطع و نکات فنی را به آنها یادآوری می کرد.

* آیتم پایانی تمرین اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور بود که سرمربی آبی پوشان، بازیکنانش را تشویق می کرد تا در زدن این ضربات دقت بیشتری داشته باشند.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا سه شنبه از ساعت ۱۸ و از هفته پنجم لیگ هفدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد خواهد بود.