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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

گزارش تمرین امروز استقلال؛

حمایت بازیکنان از سرمربی و امیدواری به «امید»

حمایت بازیکنان از سرمربی و امیدواری به «امید»

هافبک تیم فوتبال استقلال که به مرز آمادگی رسیده است احتمالا در دیدار با پدیده دقایقی به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال قبل از دیدار برابر پدیده مشهد در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

* امید ابراهیمی در تمرینات اخیر استقلال شرایط بسیار خوبی دارد و کادر فنی را امیدوار کرده و احتمال اینکه وی بتواند دقایقی برابر پدیده مشهد به میدان برود بسیار زیاد است.

* خسرو حیدری به طور اختصاصی تمرینات ویژه ای را انجام داد.

* بهتاش فریبا و نصرالله عبدالهی در تمرین حاضر بودند و به دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشتند.

* سرمربی استقلال قبل از شروع تمرین، دقایقی را با بازیکنان صحبت کرد و نکات فنی دیدار فردا برابر پدیده را به آنان گوشزد کرد.

* پس از صحبت های منصوریان، بازیکنان بدن های خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

* آیتم بعدی آبی پوشان فوتبال در گروه های شش نفره با دروازه کوچک بود.

* فوتبال درون تیمی بخش بعدی تمرین بازیکنان استقلال بود که منصوریان مرتب بازی را قطع و  نکات فنی را به آنها یادآوری می کرد.

* آیتم پایانی تمرین اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور بود که سرمربی آبی پوشان، بازیکنانش را تشویق می کرد تا در زدن این ضربات دقت بیشتری داشته باشند.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا سه شنبه از ساعت ۱۸ و از هفته پنجم لیگ هفدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد خواهد بود.

کد مطلب 4065214

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