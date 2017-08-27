۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۲۱

هفته سوم لیگ برتر انگلیس؛

لیورپول با ۴ گل آرسنال را در هم شکست/ توقف دیرهنگام تاتنهام

تیم فوتبال لیورپول در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس برابر آرسنال به بردی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لیورپول و آرسنال یکشنبه شب در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که این بازی حساس را تیم لیورپول با حساب ۴ بر صفر به سود خود پایان داد.

در این بازی که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد روبرتو فیرمینو (۱۷)، سادیو مانه (۴۰)، محمد صلاح (۵۷) و دانیل استوریج (۷۸) برای لیورپول گلزنی کردند.

تاتنهام و برنلی دیگر بازی همزمان را برگزار کردند که طی آن شاگردان پوچتینو بازی یک بر صفر برده را در دقیقه ۹۲ با تساوی عوض کردند.

دلی آلی در دقیقه ۷۸ گل تاتنهام را به ثمر رساند اما کریس وود در دقیقه ۹۲ کار را به تساوی کشاند.

