پروژه آبرسانی به ۲روستای رودان افتتاح وبه بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: شهیدان رجایی و باهنر با وفاداری بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و تشکیل دولت مکتبی، در دوران کوتاه اما پر برکت عمر خود تلاش نمودند تا در جهت رفع محرومیت، تبعیض و بی عدالتی گام های بلندی بردارند اما در آتش کینه و دشمنی پروانه وار سوختند.

وی اظهار کرد: این دو شهید بزرگوار نمونه‌ای از محبت به خداوند و الگویی برای مسئولان دولتی هستند، شهیدان رجایی و باهنر نماد خدمت بی منت به مردم هستند و در تمامی این سالها درسی برای مدیران بوده اند.

این مقام مسئول در خصوص مشخصات پروژه ابرسانی به دو روستای پشته گیش و کهنو شتری در شهرستان رودان گفت: ابرسانی به این دو روستا از طریق یک حلقه چاه، یک باب مخزن ۲۰۰ متر مکعبی، لوله گذاری و خط انتقال به طول ۱۸ کیلومتر و یک باب موتورخانه انجام شده است.

حمزه پور تصریح کرد: هزینه انجام این پروژه ۱۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از محل تامین اعتبار استانی و صندوق توسعه ملی بوده است.

وی همچنین درباره جمعیت روستایی این پروژه بیان کرد: ۶۰۰ نفر معادل ۱۵۰ خانوار ساکن در این دو روستا هستند که با افتتاح این پروژه از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

در ادامه این مراسم بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با توضیحی در خصوص شهیدان والا مقام رجایی و باهنر اظهار کرد: باهنر و رجایی دو شهیدی بودند که به همه مسئولان نشان دادند میتوان حتی با اندک امکانات با اندیشه به جامعه و به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته خدمات رسانی کرد.

وی بیان کرد: دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سالهای گذشته در حوزه روستایی منشا خدماتی بسیار ارزنده ای بوده است که ابرسانی به روستاها از بزرگترین انها محسوب می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان توانسته بهترین عملکرد را داشته باشد و شاخص ابرسانی روستایی را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.

اکرمی در پایان ضمن قدردانی و تشکر ویژه از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان یاداور شد: امیدواریم به زودی شاهد آبرسانی به تمامی روستاها و تبدیل هرمزگان به منطقه پایدار آبی باشیم.