وابستگی۱۳هزار پمپ بنزین آمریکابه نفت ونزوئلا/طلای سیاه؛میانجی صلح

داود صالحی، معاون اسبق آمریکای لاتین در وزارت امورخارجه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر وابستگی ایالات متحده آمریکا در تامین بنزین ۱۲ تا ۱۳ هزار پمپ بنزین خود از طریق ونزوئلا، گفت: با توجه به کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا و بالا گرفتن موج انتقادات به او در میان موافقانش به نظر می رسد جنگ افروزی در ونزوئلا که نزدیکی مرزی با ایالات متحده آمریکا دارد، منطقی نیست.

او ادامه داد:چین، هند و روسیه به عنوان قدرت های نفتی جهان در قالب تولیدکننده و مصرف کننده نفت می توانند با اقداماتی اعمال قدرت کرده و مانع از تحریم ونزوئلا از سوی آمریکا شوند؛ البته باید در نظرداشت که دونالد ترامپ شخصیتی غیر قابل پیش بینی دارد.

این کارشناس آمریکای لاتین با اشاره به تماس رییس جمهوری ونزوئلا با پاپ به عنوان رهبر کاتولیک های جهان تصریح کرد: ونزوئلا با این اقدام خود نشان می دهد که خواهان درگیری نظامی با آمریکا نیست.

به گفته صالحی، اقتصاد ونزوئلا تک محصولی و نفت محور است و با توجه به ناآرامی های داخلی و بی ثباتی اقتصادی، بهبود شاخص های اقتصادی آن در مدت زمان کوتاه بعید به نظر می رسد. از طرفی با توجه به میزان تولید نفت این کشور، تحریم عرضه نفت این کشور نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار نفت بگذارد. البته با توجه به اینکه بازار نفت اغلب در مقابل چنین رخدادهای سیاسی حتی برای مدت کوتاهی، واکنش نشان می دهد چنین تصمیمی از سوی ایالات متحده می تواند به طور جزئی و کوتاه مدت تاثیر نامطلوبی بر بازار نفت بگذارد که بی شک پس از مدتی برطرف می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که بخشی از خوراک پالایشگاه های آمریکا از طریق نفت ونزوئلا تامین می شود که این تحریم ها می تواند موجب خسارت پالایشگاه های یاد شده شود.

به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز روز جمعه گذشته خبر داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرمانی را امضا کرد که طبق آن، معاملات اعتباری با دولت ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور (پدوسا) ممنوع شد. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد طبق تحلیل های اولیه، این فرمان ترامپ سبب خواهد شد صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا متوقف شود.

ونزوئلا اکنون به شدت درگیر بحران اقتصادی است و میلیون ها نفر از مردم این کشور با کمبود غذا و دارو رو به رو هستند. دولت ونزوئلا ۹۵ درصد از درآمدهای خود را از صادرات نفت تأمین می کند.