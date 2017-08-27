مدیرعامل جدید موسسه چاپ و نشر عروج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد هیأت مدیره موسسه چاپ و نشر عروج و طی حکمی از سوی دکتر حمید انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، محمد مهدی بیگلری به‌عنوان مدیرعامل این موسسه معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه چاپ و نشر عروج، در مراسم معارفه مدیرعامل جدید عروج، حجت الاسلام والمسلمین علی کُمساری معاون فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، حجت الاسلام والمسلمین حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اعضای هیأت مدیره و جمعی از دیگر مدیران موسسه حضور پیدا کردند.

موسسه چاپ و نشر عروج، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) از سال ۱۳۷۲ تاسیس شد و تاکنون آثار امام(ره)، آثار متعددی درباره شخصیت و اندیشه ایشان و همچنین در موضوع انقلاب اسلامی منتشر کرده است.

در این مراسم از زحمات حمید غفاری، مدیر عامل پیشین موسسه چاپ و نشر عروج هم قدردانی شد.