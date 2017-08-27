به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش با اشاره به دعوت از بازیکنان جدید در اردوی تیم ملی گفت: ما بازیکنان جدیدی را به تیم ملی دعوت کرده ایم و خود را برای جام جهانی آماده می کنیم.

وی که لیست نهایی بازیکنان به منظور دیدار برابر کره جنوبی و سوریه را اعلام کرد، در ادامه گفت: دیدار برابر کره جنوبی و سوریه ، دو مسابقه تیم ملی ایران جهت صعود به جام جهانی هستند و از آنجایی که تیم ملی، پیش از این دو بازی، به جام جهانی صعود کرده است، تمرکز خود را بر روی اهدافی که پیش رو داریم گذاشته و استانداردها و رکوردهای یوزهای ایرانی(بدون شکست و گل خورده)، را حفظ می کنیم. از سوی دیگر به فکر آینده تیم ملی هستیم و برنامه ریزی دقیقی را برای آماده سازی ملی پوشان جهت شرکت در جام جهانی روسیه، آغاز کرده ایم.

وی در ادامه بیان کرد: با مسابقه مقابل کره جنوبی و سوریه و برگزاری کمپ های تدارکاتی می توانیم فرصت مناسبی را به دست آوریم و آماده سازی خوبی را برای جام جهانی آغاز کنیم تا بازیکنان در بازیها و کمپ های تدارکاتی تجارب مهمی را کسب کنند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: این مسابقات را با همان انگیزه و استانداردی که داشته ایم، انجام می دهیم و با توجه به اهدافی که برای آینده داریم، برنامه های خود را اجرا می کنیم. ما یک گروه ۳۷ نفره بازیکنان نخبه را برای آماده سازی در جام جهانی روسیه در اختیار داریم و اکنون با این مسابقات سعی می کنیم از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

کی روش در پایان درباره لیست اسامی بازیکنان دعوت شده گفت: برای آوردن بازیکنان جوان تر به تیم و آماده سازی جام جهانی روسیه از بازیکنانی چون روزبه چشمی(دفاع) امید نورافکن(هافبک) و سامان قدوس(مهاجم) استفاده کرده ایم. همانطور که هنگام ورود به کره جنوبی اعلام کردم، باید بگویم که زمانی می آموزیم که با بهترین تیم ها مسابقه دهیم. بنابراین، لیست دعوت شده، استراتژی ما را برای کار با گروهی از ۳۷ بازیکن نخبه منعکس می کند. ضمن این که این لیست و تفکرات بدان معنی نیست که بازیکنان با تجربه ای که برای همیشه با خود داشتیم، کنار بگذاریم. بازیکنانی مانند پژمان منتظری، مسعود شجاعی، آندرانیک تیموریان و خسرو حیدری به کار خود در لیست ۳۷ نفره بازیکنان نخبه به عنوان گزینه های مهم برای تیم ملی ادامه می دهند.