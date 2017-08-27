به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ناکامی های بزرگ استقلال در فصل نقل و انتقالات از دست دادن کاوه رضایی، بهترین گلزن و تاثیرگذار ترین بازیکن فصل گذشته این تیم بود که به طرز عجیب و ناگهانی و با انتشار یک پست در فضای مجازی جدایی‌اش از این تیم را با خبر پیوستنش به رویال شارلوا بلژیک تایید کرد.

ضعف بزرگ تیم استقلال در این فصل گل نزدن مهاجمان این تیم در ۵ بازی گذشته‌اش بوده است. آبی پوشان در پنج هفته ابتدایی فصل تنها یکبار آن هم توسط یک هافبک به گل رسیده‌اند تا لقب ضعیف ترین خط حمله لیگ به این تیم تعلق پیدا کرده باشد.

شب گذشته تیم رویال شارلوای بلژیک با درخشش مهاجم پیشین آبی پوشان مقابل حریف خود «زولته وارخم» بلژیک با سه گل پیروز شد و زننده دو گل از سه گل این تیم کاوه رضایی بود. درست در روزهایی که تیم استقلال از ضعف گلزنی رنج می‌برد، کاوه رضایی فرسنگ‌ها آنطرف تر و در قلب اروپا خوش می‌درخشد تا افسوس آبی‌ها دو چندان شود.