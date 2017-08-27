دولت با «دیپلماسی انقلابی» جواب یاوه گویی های آمریکا را بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب ضمن گرامیداشت شهدای شهریورماه موتلفه اسلامی اظهار کرد: شهیدان رجایی، باهنر، اندرزگو، لاجوردی، قدوسی، عراقی و فرزندش حسام، سمبل صدق در تمام سال های دوران مبارزه و بعد از آن هستند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا دولتمردان رفتار و منش فردی و جمعی خود را با ویژگی‌های شهیدان رجائی و باهنر مقایسه کنند و ببینند چه میزان به خصوصیت‌های ساده‌زیستی، تبعیت از ولایت، وسواس نسبت به بیت‌المال، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اقتدار و صلابت در برابر دشمن، فروتنی با مردم، رعایت قانون، روحیه انقلابی و جهادی آن دو بزرگوار نزدیک هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به آغاز به کار دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: دولت جدید دیگر بهانه برجام و عملکرد دولت قبل را ندارد و باید با تلاش و کوشش به وعده‌های داده شده عمل کند. مردم دیگر نمی‌توانند معطل نتیجه برجام شوند.

حبیبی گفت: دولت فعلی دیگر نمی‌تواند مشکلات کشور را به گردن دولت قبلی بیاندازد، لذا لازم است توصیه‌های رهبر معظم انقلاب آویزه گوش همه دولتمردان قرار گیرد.

وی افزود: امروز حامیان دولت و اصلاح‌طلبان نباید از پذیرش مسئولیت عملکرد دولت طفره بروند زیرا عملکرد دولت یازدهم، دوازدهم و شورای شهر پنجم به حساب آن ها نوشته خواهد شد.

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اتمام دوره شورای شهر چهارم، عملکرد آنها را در دوره مسئولیت پنج ساله‌شان مثبت ارزیابی کرد و پیشرفت و توسعه شهرهای بزرگ از جمله تهران را مرهون انسجام و تعهد اعضای اصولگرای شورا دانست.

حبیبی در ادامه با تبریک به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر اعتماد مجدد رهبری به مشاوره آن ها، بر ضرورت ایجاد ساز و کار نظارتی بر اجرای سیاست‌های کلی مصوب رهبری تأکید و اظهار کرد: امیداوریم مجمع تشخیص با مدیریت حضرت آیت‌الله شاهرودی بتواند در پیاده کردن سیاست های مغفول مانده تلاش مجدانه‌ای انجام دهد.

وی در ادامه به تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا اشاره کرد و گفت: دولت ترامپ تجلی تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر در آمریکا و دیگر نقاط دنیاست. متأسفانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که با رشوه موضع‌گیری می‌کند، در برابر جنایات آمریکا و عربستان و رژیم‌های اسرائیل و نیجریه و میانمار و بحرین ساکت است و نقض مکرر حقوق بشر در این کشورها را نادیده می‌گیرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سفر نماینده آمریکا به سازمان ملل و آژانس و تأکید وی بر بازرسی از تأسیسات نظامی ایران گفت: آمریکایی که نه خود را پایبند به قانون عدم توسعه سلاح‌های کشتار جمعی می‌داند و نه پروتکل الحاقی آن را امضا کرده و هر روز هم با تحریک و تهدید کشورها در غرب و شرق آسیا و جنوب آمریکا ناامنی و جنگ‌افروزی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و بدعهدی او در پیمان‌های بین‌المللی برای عالم آشکار شده است، به چه حقی بازرسی از مراکز نظامی ایران را برخلاف قوانین و پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه آن را پذیرفته مطالبه می‌کند؟ این اقدامات بسترسازی برای خروج آمریکا از برجام است.

حبیبی با بیان اینکه چه کسی این کدخدانمای زورگو را به رسمیت شناخته تا برای خواسته‌های به ناحق او تره خرد کند، خاطرنشان کرد: اماکن نظامی جمهوری اسلامی همچنان که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند خط قرمز ماست. جمهوری اسلامی اجازه جاسوسی دوباره به بازرسان آژانس که بارها اطلاعات ایران را به دشمنان ما فروخته‌اند، نخواهد داد.

وی تصریح کرد: دولت باید با دیپلماسی انقلابی پاسخ یاوه‌گویی‌های آمریکا را با پشتوانه ملت رشید ایران بدهد.

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با تجلیل از شهید محسن حججی که روح جدیدی را بر کالبد جوانان مدافع حرم دمید و بار دیگر صحنه کربلا و عاشورا را در خاطره‌ها زنده کرد، افزود: نیروهای مردمی و حزب‌الله و سپاه قدس با پیشروی در عراق و سوریه تروریست‌های تکفیری را در قتلگاه دائمی‌شان نزدیک ساخته و طومار آنها را به زودی در هم خواهند پیچید.

حبیبی از کشورهای اسلامی خواست در ماههای حرام جلوی کشتار مردم بی‌گناه یمن توسط عربستان را بگیرند و اجازه ندهند دستورات مسلم پیامبر عظیم‌الشان اسلام توسط یک دولت مدعی اسلامی زیر پاگذاشته شود.