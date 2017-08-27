به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «نظریه‌های وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه و در پژوهشگده فرهنگ و معارف قرآن کریم برگزار می‌شود.

در این کرسی ترویجی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم، از محققان و اعضای هیئت علمی این پژوهشگاه به ارائه این نظریه می پردازد.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری راد، از محققان و استادان حوزه به عنوان ناقد و مرتضی یوسفی‌راد، از محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه دیدگاه‌های خود می پردازند.

همچنین در نودمین نشست راویان اندیشه که با رونمایی از کتاب «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» با حضور حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مولف کتاب، حجت الاسلام ابوالفضل کیاشمشکی و دکتر عبدالله نصری که یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در فرهنگ‌سرای اندیشه برگزار شده بود.

احمدرضا یزدانی مقدم در توضیح کتاب خود گفت: در این کتاب به بررسی دیدگاه‎های ابن سینا، فارابی، صدرالمتالهین و سهروردی در خصوص وحی و فلسفه سیاسی پرداخته‌ایم. نظریه‎های وحی در فلسفه سیاسی با مباحث مربوط به جهان، انسان، اجتماع، سیاست، حکومت و قانون در ارتباط بوده و از آنها تأثیر پذیرفته و بر آنها تأثیر گذارده است.

یزدانی مقدم اضافه کرد: وحی در لغت به معنای اشاره سریع و در اصطلاح به معنای ادراک و دریافت از غیب است. فلسفه سیاسی از آغاز به موضوع وحی توجه داشته و بنا بر نظر رایج در مطالعات فلسفه سیاسی اسلامی، بنای فلسفه سیاسی اسلامی بر تبیین وحی و نسبت آن با سیاست و حکومت است.

این نویسنده افزود: فارابی چند نظریه درباره وحی ارائه می کند. بر پایه برخی از این نظریه ها؛ وحی تنها بخشی از فلسفه سیاسی، آنهم بخش عملیاتی و بیرونی آن را پوشش می دهد. بر پایه برخی دیگر از نظریه ها؛ وحی همان کار ویژه فلسفه سیاسی را بر عهده دارد. بر پایه گروه سوم از نظریه ها؛ وحی از ما قبل فلسفه سیاسی تا ما بعد آن را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد: ابن سینا مناسبات عمیقی میان وحی و شریعت از یک سو و فلسفه از سوی دیگر ترسیم می‏کند به طوری که فلسفه با راهنمایی و تأیید وحی و شریعت بوده و به نوبه خود، وحی و شریعت را تحلیل کرده و مراد و مقصود آن را درمی‏‎یابد؛ با تحلیل جدیدی که ابن سینا از حکمت عملی و حکمت مدنی ارائه می کند؛ شریعت، به مثابه فرآورده وحی، در جایگاه بخشی از فلسفه سیاسی قرار می گیرد بلکه قسیم فلسفه سیاسی به شمار می آید. نصیرالدین طوسی، بر پایه تفسیر متأخر ابن سینا از فلسفه و فلسفه سیاسی، شریعت به مثابه فرآورده وحی را قسیم فلسفه سیاسی قرار می‎دهد.

کرسی ترویجی «نظریه‌های وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا» چهارشنبه هشتم شهریورماه برگزار می‌شود.