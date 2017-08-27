۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

حجت‌الاسلام‌ حاجی صادقی:

شهید حججی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه شهید حججی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: ایران اسلامی امروزه جوانان زیادی همچون حججی در عرصه‌های مختلف تربیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در گفتگویی درباره روحیه انقلابی جوانان امروز در مقایسه با نسل دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: جوانان امروز همان روحیه جهادی و انقلابی دوران دفاع مقدس  رادارند با این تفاوت که در دنیای امروز خردمندی، اراده و عقل بیشتری در کارها لازم  است.

وی با بیان اینکه شهید محسن حججی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: با وجود فضای مجازی و تهاجم فرهنگی؛   اراده، روحیه جهادی و انقلابی در جوانان نسل امروز قوی‌ترشده است.

 حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حاجی‌صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: شهادت محسن حججی تنور انقلاب را داغ‌تر کرده وفضای کشور مملو از عطر معنویت شده است. ما باید شاکر خدا باشیم که این جوانان از دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند و ایران اسلامی امروزه جوانان زیادی همچون حججی در عرصه‌های مختلف تربیت کرده است.

هادی رضایی

