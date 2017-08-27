حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روز پنج شنبه ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه عصر دعای عرفه در محل مصلای امام خمینی(ره) اردبیل برگزار می شود.

وی افزود: همزمان این مراسم در مساجد جامع شهرهای استان نیز برگزار شده و مراسمات دعاخوانی و سخنرانی در خصوص فضیلت این روز در کنار مراسم اصلی آن اجرا می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با تاکید به اینکه از روز عرفه به عنوان روز دعا و مناجات یاد می شود، اضافه کرد: دعای روز عرفه همراه با مضامین طلب بخشش و استغفار بوده و خواندن آن در روایات توصیه شده است.

ستوده روز عرفه را روز ارتباط انسان با معبود دانست و تاکید کرد: در روایات متعددی به اهمیت و جایگاه این روز تاکید و دعا و استغفار در این روز سفارش شده است.

وی با بیان اینکه هیچ روزی در فضیلت به پای روز عرفه نمی رسد، اضافه کرد: در چنین روزی ارتباط با خالق و تزکیه نفس سفارش می شود.