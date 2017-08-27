پیشروی نیروهای عراقی برای خارج کردن «العیاضیه» از چنگ داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع وابسته به حشد شعبی عراق از آزادسازی روستاهای فقه و الهارونیه در جنوب شرق العیاضیه در اطراف تلعفر خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای لشگر شانزده ارتش در حال پیشروی به سوی العیاضیه از سمت جنوب شرقی هستند.

شایان ذکر است که ناحیه العیاضیه ناحیه ای کوچک از توابع تلعفر در استان نینوای عراق است. العیاضیه در ۱۱ کیلومتری شمال غربی شهر تلعفر و ۶۵ کیلومتری شمال غرب شهر موصل است. ساکنان العیاضیه را ترکمن ها، اعراب و اقلیت کُرد تشکیل می دهند. مرکز این ناحیه به زبان ترکمنی تکلم می کنند و روستاها و حومه آن به زبان عربی و کردی سخن می گویند.