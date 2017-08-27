به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بیستمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «آموزه های فلسفه اسلامی» منتشر شد و مقالات آن در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

مقاله های این فصلنامه به شرح زیر است:

چالش‌های انگارۀ «علم بلامعلوم» در تبیین کیفیت علم قبل‌الایجاد/ محمدرضا ارشادی نیا

مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند/ روح الله زینلی، علیرضا نجف‌زاده تربتی، سیدمرتضی حسینی شاهرودی

مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان/ سیدعلی حسینی شریف، غلامعلی مقدم

مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)/ احمد شه گلی، عسکر دیرباز، عبدالحسین خسروپناه

عقل نظری و عقل عملی/ محمداسحاق عارفی، حسین غفاری، عزیزالله فیاض صابری

جسم، جوهری مشکک در اندیشۀ سهروردی/ مصطفی مؤمنی، محمدجواد اخگری