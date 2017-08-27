۸۰ درصد فرمانداران و بخشداران از بدنه وزارت کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور امروز در نشست کارکنان این وزارتخانه با عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دولت، به بیان اهم اقدامات حوزه تحت مسئولیت خود برای ارتقا سطح کیفی نیروهای شاغل در وزارت کشور پرداخت و اظهار کرد: پس از استقرار دولت یازدهم وضعیت و ترکیب نیروی انسانی شاغل در وزارت کشور مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق قرار گرفت و مشخص شد حدود ۸۰ درصد از مدیران ارشد در این وزارتخانه و استان ها از سایر دستگاه ها به صورت مأمور، به کار گرفته شده اند.

وی با اعلام اینکه با تصویب و ابلاغ دستورالعمل شرایط انتصاب فرمانداران در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از فرمانداران و بخشداران از بدنه وزارت کشور هستند، گفت: تلاش می شود این درصد به بالاترین حد ممکن خود برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور گفت: توانمندسازی و ساماندهی نیروی انسانی از اولویت های کاری برای پرورش مدیران از بدنه وزارت کشور است.

ناصریان با اشاره به تصویب ساختار جدید فرمانداری ها گفت: در ساختار جدید ۶۰۰ پست معاونت فرمانداری به مجموعه فرمانداری ها در شهرستانهای کشور افزوده شد که نیروهای آن برابر مقررات تعیین خواهند شد. همچنین با تشکیل کارگروه تحول اداری تعداد ۱۳۸ اختیار از دستگاه های ملی به مسئولان استانی تفویض شده است.

وی گفت: با کاهش قابل توجه تعداد مدیران مأمور از سایر دستگاه های اجرایی به وزارت کشور، ‌در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پست های مدیریتی مجموعه، در اختیار همکاران وزارت کشوری است.

ناصریان افزود: ‌با توجه به نگاه توسعه ای رحمانی فضلی به فعالیت های مجموعه وزارت کشور، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در ستاد وزارت کشور و معاونت های متناظر آن در استانداری های کشور ایجاد شد. همچنین مرکز امور اجتماعی و فرهنگی کشور به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقا یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع، بخش دیگری از سخنان خود را به اهم اقدامات این معاونت در بخش خدمات دهی به کارکنان وزارتخانه از جمله تبدیل وضعیت شغلی همکاران، افزایش حقوق و مزایا، ارائه خدمات درمانی، گسترش و کیفی سازی خدمات رفاهی، نوسازی زیرساختهای ورزشی و اعزام کارکنان به سفرهای زیارتی و سیاحتی اختصاص داد و افزود: هدف از این اقدامات تامین معیشت و کاهش هزینه های زندگی کارکنان به منظور زمینه سازی جدیت آنان در انجام مأموریت ها و وظایف محوله و بالندگی سطح فعالیت های کارکنان پرتلاش و خدوم به عنوان سرمایه های گرانسنگ وزارت کشور است.