به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به جوسازی‌های اخیر غربی‌ها به خصوص آمریکا در خصوص اینکه ایران باید اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را بدهد، اظهار کرد: خانوم نیکی‌ هیلی -نماینده امریکا در سازمان ملل- مأمور فتنه جدید است و دروغ می‌گوید. برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران جز با اجازه فرماندهی کل قوا هیچ مقامی نه خارجی، نه داخلی و نه حتی مقامات نیروهای مسلح غیرمرتبط حق بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارد.

مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه آمریکا بهتر است فتنه‌انگیزی جدید را کنار بگذارد، گفت: ترامپ با این خیمه‌شب‌بازی‌ها می‌خواهد توجه دنیا را از درگیری‌های نژادپرستی در آمریکا منحرف کند اما در این فتنه‌انگیزی نیز شکست خواهند خورد.