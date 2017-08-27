شمار قربانیان حادثه تروریستی بارسلون به ۱۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از گذشت ۱۰ روز از حمله تروریستی به بارسلون، با درگذشت یک زن ۵۱ ساله آلمانی بر اثر شدت جراحات، تعداد قربانیان این حادثه به ۱۶ نفر رسید.

مقامات کاتالونیا پیش از این تعداد جانباختگان این حادثه تروریستی را ۱۵ تن گزارش کرده بودند.

بر اساس این گزارش مقامات رسمی اسپانیا اعلام کرده اند که پس از مرگ زن ۵۱ ساله آلمانی تعداد کشته شدگان حادثه تروریستی بارسلون به ۱۶ نفر رسید.

روزهای ۱۸ و ۱۹ آگوست شهرهای بارسلون و کمبریل شاهد یک حمله تروریستی بود که علاوه بر جان باختن تعداد زیادی از سراسر جهان، ۱۳۰ تن نیز مجروح شدند، گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.

بر اساس گزارش پلیس کاتالونیا، یک تیم ۱۲ نفره تروریستی در این حملات نقش داشته اند، که چهار نفر از آنها دستگیر شدند و پنج تروریست دیگر هم در کمبریل کشته شده اند. پلیس همچنین چهارشنبه شب ۲ تروریست دیگر را در «الکانسر» کاتالونیا به ضرب گلوله از پای در آورد.