جابه جایی هایی در سطح استانداران و فرمانداران خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور امروز در نشست وزیر کشور با کارکنان این وزارتخانه به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت یاد شهید رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: وزارت کشور حساسیت کاری و مسئولیت خطیری دارد و برنامه ها و سیاست های دولت را در استان ها اجرایی می کند.

وی در ادامه افزود: پس از ا نتخابات و معرفی دکتر رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی، مجلس با ۲۵۰رای قاطع، به وزیر کشور ابراز اعتماد کرد. این رای نتیجه عملکرد مثبت وزیر کشور در چهار سال گذشته و نتیجه عملکرد تک تک کارکنان وزارت کشور و سازمان های تابعه است.

مقیمی با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته سعی کردیم سیاست های اعتدالی دولت را به صورت کامل در سراسر کشور اجرا کنیم خاطرنشان کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران را با مکانیسمی انتخاب کردیم که آن ها بتوانند مشی اعتدالی را در کشور پیاده کنند. انتخاب استانداران و فرمانداران وظیفه سنگینی بود که وزارت کشور این مسئولیت را به خوبی اجرا کرد.

قائم مقام وزیر کشور همچنین گفت: انتخابات در سال ۹۲ و ۹۴ با رعایت قانون، حفظ بی طرفی، مشارکت حداکثری مردم، رعایت حق الناس و در امنیت کامل برگزار شد. این انتخابات در امنیت کامل و با نشاط سیاسی برگزار شد؛ سخنرانی های انتخاباتی در شرایط مناسبی برگزار شد و هیچ اتفاق غیرامنیتی رخ نداد.

مقیمی با اشاره به فعالیت های وزارت کشور در حوزه اجتماعی تصریح کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی اقدامات بسیار خوبی انجام شد. با کمک دانشگاه ها مطالعاتی از وضعیت اجتماعی کشور انجام شد و ما با کسب اطلاعات کافی در جریان مسائل اجتماعی قرار گرفتیم و نتیجه مطالعات خود را برای نهادهای مختلف نظام ارائه کردیم.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: در جلسات بررسی آسیب های اجتماعی که با حضور رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشور برگزار می شود قرار شد که شورای اجتماعی وزارت کشور به سازمان اجتماعی کشور ارتقا یابد و آسیب ها، بر اساس یک اولویت بندی و از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فقر به طور جدی دنبال شود.

وی همچنین با بیان اینکه ساماندهی شوراهای تامین در سراسر کشور به صورت مناسب دنبال شده است، گفت: نتیجه آن ساماندهی، امنیت امروز کشوراست.

مقیمی با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: استانداران و فرمانداران سیاست های دولت را در کشور عملیاتی می کنند؛ بنابراین اهمیت کار آن ها مشخص می شود. طبیعی است که جابجایی هایی در این بخش داشته باشیم. به هر حال برخی استانداران و فرمانداران مایل به جابجائی هستند و یا بازنشست شده اند.

وی اضافه کرد: لذا با جابجایی هایی که تا پایان شهریور انجام می شود، چارچوب اصلی مدیریتی وزارت کشور در سطوح مختلف، در دولت دوازدهم تکمیل می شود.

مقیمی با اشاره به اینکه وزارت کشور با تلاش کارکنان خود کارنامه بسیار موفقی در چهارسال گذشته ارائه کرده است گفت: ان شاءالله وزارت کشور در چهار سال آینده در انجام وظایف خود موفق باشد.

وی گفت: در انتخابات اخیر، ۴۲ میلیون نفر پای صندوق رای آمده و ۲۴ میلیون هم به رئیس جمهور رای داده اند و رییس جمهور قول داده است مطالبات مردم و وعده های خود را محقق کند. ما هم باید در حوزه مسئولیت خود به تحقق این وعده ها کمک کنیم.