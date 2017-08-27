۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

نیروهای عراقی به ورودی های ناحیه «العیاضیه» رسیدند

فرمانده تلعفر می آییم به آزادسازی مناطق زیادی در اطراف ناحیه العیاضیه در استان نینوا از لوث داعش و رسیدن نیروهای عراقی به ورودی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده تلعفر می آییم اعلام کرد: نیروهای لشگر ۱۵ پیاده ارتش عراق روستاهای ابراهیم، تل واشی، تل میرام، تل مضر در غرب ناحیه العیاضیه را از لوث داعش آزاد کردند.

وی تاکید کرد: نیروها در حال پیشروی به سوی العیاضیه هستند.

یارالله همچنین به آزادسازی روستاهای العلولیه، خویتله، کصیر، الهارونیه، الفقه، قبک، الصاجعه و التمارات، اردوگاه الکسک، تل محمد، الوائلیه، قلعه الحدود، کارخانه کچ، نیروگاه گاز، مناطق البشار و النخوه در شرق العیاضیه اشاره کرد.

وی بیان کرد: نیروهای عراقی جاده الکسک به تلعفر را فتح کرده و به ورودی العیاضیه رسیده اند.

شایان ذکر است که ناحیه العیاضیه ناحیه ای کوچک از توابع تلعفر در استان نینوای عراق است. العیاضیه در ۱۱ کیلومتری شمال غربی شهر تلعفر و ۶۵ کیلومتری شمال غرب شهر موصل است. ساکنان العیاضیه را ترکمن ها، اعراب و اقلیت کُرد تشکیل می دهند. مرکز این ناحیه به زبان ترکمنی تکلم می کنند و روستاها و حومه آن به زبان عربی و کردی سخن می گویند.

