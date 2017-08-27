وسعت دهکده گل محلات به ۱۴۰۰ هکتار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار، علی زینی وند روز یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های محلات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در روستاها باعث شناسایی نمونه های موفقی در شهرستان محلات شده است که می توان از ظرفیت آنها برای توسعه روستایی بهره گرفت.

فرماندار محلات تشریح کرد: ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار با کمک شرکت تعاونی برای تامین آب دهکده گل محلات تخصیص داده شد، که در حال حاضر ۳۰ لیتر بر ثانیه آب آن از پساب تامین می شود و آمادگی الحاق و افزایش ۵۰۰ هکتار دیگر بر ۹۰۰ هکتار زیر کشت گل محلات را داریم که صنعتی رو به رشد است و محدودیت های آن حل شده است.

زینی وند خاطرنشان ساخت: در حوزه نمایشگاه گل و گیاه هم با توجه به این که محلات قطب پرورش گل کشور به حساب می آید ضعف های زیادی داشت که با پیگیری گل کاران در جلسات اقتصاد مقاومتی در روستای بزیجان و با دستور استاندار تعاونی تشکیل و کار شروع شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این نمایشگاه چهار میلیارد تومان نقدینگی و دو میلیارد تومان هم تعهد ایجاد شده دارد، در حالی که کل بودجه پیش بینی شده در ابتدا ۱۲ میلیارد تومان بوده تا این نمایشگاه به برند بین المللی برسد و در نمایشگاهی در حد نمایشگاه های هلند در شهرستان محلات ایجاد شود.

فرماندار محلات بیان داشت: علی رغم پیگیری های زیادی که برای بلوار آیت الله غفاری محلات انجام شده بود، هیچ حاصلی نداشت اما پرونده آن در حال بررسی در کمیسیون زیربنایی است و به زودی شاهد احداث بلوار بی نظیری به شکل یک نمایشگاه دائمی در محلات خواهیم بود.

زینی وند گفت: با توجه به این که باغات محلات در حریم شهر هستند و قوانین دست و پاگیر برای باغداران وجود دارد بسیاری از این باغات در آتش سوزی های اخیر از بین رفته اند که امروز این باغات در حال تفکیک هستند و در چند سال آینده شاهد احیای باغ های شهر محلات خواهیم بود و همچنین در حوزه سرچشمه محلات نیز اتفاقات بحرانی افتاده بود که خوشبختانه مدیریت شد و البته نیاز به اصلاحات دارد.

وی افزود: در نظر بود که از ضایعات سنگ محلات، معادن کاغذ تولید شود و این طرح سال ها پشت درهای سیستم بوروکراتیک اداری مانده بود اما خوشبختانه، ظرف مدت سه ماه زمین مورد نیاز برای ایجاد دو کارخانه به متقاضیان واگذار شد و کارخانه سوم نیز در حال صدور مجوز است.

فرماندار محلات در پایان اظهار داشت: امیدواریم شهرستان محلات به عنوان قطب تولید کاغذ از ضایعات سنگ در کشور شناخته شود و در آینده نزدیک، با وجود تخصیص سه میلیارد از شش میلیارد تومان بودجه احداث شهرک ماهیان زینتی محلات، شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.