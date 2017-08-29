مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در ساخت ١٥ مدرسه و ٢ کتابخانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، با کمک‌های کارکنان خیر بانک و بمنظور ایفای مسئولیت های اجتماعی، همزمان با بروز زلزله ویرانگر شهرستان بم، مدرسه ایثارگران بم در منطقه اکبرآباد این شهرستان با هزینه ۱.۵ میلیارد ریالی تجمیع ‌شده در قالب کمک‌های داوطلبانه کارکنان بانک صادرات ایران، ساخته شده است. همچنین مدرسه آزادگان در شهرستان چالان چولان استان لرستان نیز در پی زلزله به وجود آمده در آن منطقه با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال از همین محل ساخته شده است.

لازم بذکر است مدرسه ٦ کلاسه شهدای بانک صادرات ایران در روستای آق قمیش استان گلستان که بعدها تبدیل به دبیرستان شده نیز با هزینه‌ای بالغ بر ٣٠٠ میلیون ریال، ساخته شده است.

شایان ذکر است کارکنان خیر بانک صادرات ایران در روستای رختیان شهرستان بجنورد نیز مبادرت به ساخت مدرسه جواد الائمه (ع) با هزینه‌ ٣ میلیارد ریال کرده و علاوه بر ساخت مجتمع فرهنگی مشهد مقدس در غرب این شهر، ٢ مدرسه به مساحت هر یک ٥ هزار مترمربع نیز به ترتیب در باقرشهر در استان تهران و همچنین در ناحیه خور و نایین استان اصفهان هر یک به هزینه ١٠٠ میلیون ریال کرده‌اند.

یادآور می‌شود؛ در ادامه نهضت مدرسه‌سازی کارکنان خیر بانک صادرات، می‌توان به احداث مدرسه ٦ کلاسه ولایت یازدهم در غرب کرمانشاه با هزینه ۶.۵ میلیارد ریال، ساخت مدرسه ١٢ کلاسه شهدای بانک صادرات در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی با هزینه ۱.۳ میلیارد ریال، مدرسه ولایی دوازدهم در شهرستان سقز با هزینه‌ ۴.۲ میلیارد ریال اشاره کرد.

همچنین مدارسی نیز در شهرستان‌های استانهای یزد، زنجان و بوشهر در دست ساخت است که بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.