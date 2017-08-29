مردم ۱۰۰ میلیارد تومان صدقه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگار، مدیر کل هماهنگی امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه ۲۵ درصد خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد از طریق مشارکتهای مردمی تامین می شود افزود: بیشترین مشارکت مردم از نظر کمیت در بخش صندوقهای صدقه خانگی و از نظر کیفیت حجم ریالی در طرح اکرام ایتام و محسنین است.
رستگار با بیان اینکه مردم نیکوکار ۱۰۰ میلیارد تومان صدقه در چهار ماهه نخست امسال پرداخت کردند ادامه داد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: بیش از ۹۵ میلیارد تومان صدقه جمعآوری شده از طریق پرداخت مستقیم به صندوقها واریز شد و بیش از پنج میلیارد تومان نیز از طریق روشهای نوین (پیامکی، الکترونیکی) پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
رستگار با اشاره به اینکه رویکرد حوزه مشارکتهای مردمی در سال ۹۶ اجرای روشهای نوین در پرداخت صدقات و طرح اکرام ایتام و محسنین است گفت: سیاست کمیته امداد در جمعآوری صدقه روشهای غیر حضوری است تا منابع مالی حاصل از آن با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن برای نیازمندان هزینه شود.
وی اعلام کرد: خیران و نیکوکاران میتوانند از طریق ارسال عدد ۱ به سرشماره ۸۸۷۷ و یا استفاده از کدussd #۸۸۷۷* و نیز اپلیکیشنهای سکه، خوب باشیم و برخی همراهبانکها صدقه خود را به راحتی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه صدقه جمعآوری شده در امور معیشتی، درمانی، فرهنگی، مسکن و جهیزیه مددجویان هزینه میشود اعلام کرد:استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و مازندران بیشترین پرداخت صدقه را در این مدت به خود اختصاص دادند.
مدیر کل هماهنگی امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد به جذب یک میلیون حامی در طرحهای اکرام ایتام و محسنین اشاره کرد و افزود: عموم کمک حامیان در امور معیشتی مسکن، تحصیل،جهیزیه و درمان است.
وی به طرح بام مهر اشاره کرد و افزود: ۱۴ هزار خانوار یتیم فاقد مسکن تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که مقرر شد در یک برنامه سه ساله با مشارکت بستگان ایتام، کمک بلاعوض کمیته امداد ، وام مسکن و کمک حامیان نسبت به خانه دار شدن همه این خانوارها اقدام شود.سرانه در نظر گرفته شده برای خانوارهای مددجوی شهری ۸۰ میلیون تومان و برای خانوارهای مددجوی روستایی ۴۰ میلیون تومان است.
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