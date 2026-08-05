به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، اظهار کرد: گزارش آتش سوزی یک دستگاه خودرو در محدوده چهار راه خانه نان و همچنین وقوع آتش سوزی در یک واحد مسکونی واقع در بلوار دانشگاه، خیابان دانشجو، کوچه پردیس یک به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های شماره ۴ و ۳ بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق شدند هر ۲ آتش سوزی را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر بخش‌های خودرو، واحدهای مسکونی و ساختمان‌های مجاور جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت آتش سوزی خودرو اتصال سیستم برق و علت حریق واحد مسکونی اتصال برق کولر بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه این ۲ حادثه هیچ گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و پس از اطفای کامل حریق، عملیات ایمن‌سازی محل به پایان رسید.

لیاقت با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه نقص در سیستم برق خودرو نسبت به بررسی و رفع آن توسط افراد متخصص اقدام کنند و همچنین با بازبینی دوره‌ای سیم‌کشی و تجهیزات برقی منازل به ویژه کولرها و وسایل سرمایشی، و سپردن نصب و سرویس این تجهیزات به افراد متخصص از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.