یاسر یامی هنرمند منبت‌کار در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی را فرصتی برای تعامل هنرمندان با یکدیگر و فروشندگان بزرگ دانست و افزود: فلسفه نمایشگاه این نیست که فضایی در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا به ارائه مستقیم آثار خود بپردازند بلکه هدف اصلی این است که تولیدکنندگان رشته‌های مختلف صنایع دستی با یکدیگر و با فروشندگان بزرگ آشنا شوند.

این هنرمند فعال در زمینه منبت در پاسخ به این که برخی معتقدند در بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع‌دستی بیش از هنرمندان، واسطه‌ها شرکت کرده بودند گفت: من با این رویه موافقم. من به عنوان یک هنرمند، می‌توانم به تولید آثار مختلف و متنوع در زمینه کار خود بپردازم اما شیوه فروش و ارائه آثار در تخصص من نیست. پس بهتر است کارها را در اختیار کسی بگذارم که بازار را می‌شناسد. برای مثال من چند نمونه از کارهایم را در یکی دو فروشگاه بزرگ که مخاطب خاص دارند به نمایش گذاشته‌ام و این کارها با قیمت چند میلیون تومان فروش رفته در حالی که اطمینان دارم خودم از عهده فروش هیچ کدام از این آثار به آن قیمت برنمی‌آمدم.

یامی به این که همه هنرمندان نمی‌توانند و نباید در نمایشگاه صنایع‌دستی شرکت کنند اشاره و بیان کرد: کسی که توان پرداخت اجاره غرفه و هزینه اقامت خود را ندارد بهتر است در نمایشگاه شرکت نکند چراکه نمایشگاه، فضایی برای رقابت است و اگر این گونه نباشد، کیفیت کارها پایین می‌آید. از طرفی اگر غرفه‌ها رایگان باشد من نوعی نمی‌توانم یک غرفه ۴۴ متری داشته باشم و باید به فضایی که معاونت صنایع دستی در اختیارم می‌گذارم بسنده کنم.

او در پاسخ به این که آیا در نمایشگاه صنایع‌دستی امسال فروش خوبی داشته یا نه بیان کرد: امسال، استقبال از نمایشگاه صنایع‌دستی از جمله غرفه و کارهای من، کمتر بود اما نگاه من، بلندمدت است. من به نمایشگاه نیامده‌ام تا کارهایم را بفروشم من آمده‌ام تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنم و بازار هدف را بشناسم.

یامی یکی از کاستی‌های نمایشگاه را عدم برنامه‌ریزی دقیق دانست و افزود: من برای اجاره غرفه و شرکت در نمایشگاه به دنبال جذب اسپانسر بودم. از این رو با شرکتی که بزرگ‌ترین واردکننده صنایع چوبی است ارتباط برقرار کردم و شرط آن‌ها این بود که باید ۵ ماه قبل، تاریخ دقیق نمایشگاه را بدانند در صورتی دو هفته پیش از برگزاری، تاریخ دقیق مهم‌ترین رویداد صنایع‌دستی مشخص شد و این ضعف مدیریتی و برنامه‌ریزی، یکی ازنقاط ضعف ماست.

این هنرمند فعال در زمینه منبت معتقد است: برگزارکنندگان نمایشگاه می‌توانند از این فرصت برای جذب گردشگر هم استفاده کنند. همچنین از شرکت‌ها و هنرمندان خارجی برای حضور دعوت کنند و به نمایشگاه جنبه بین‌المللی بدهند. ضمن این که انتخاب تاریخی مشخص برای این رویداد ضروری است.