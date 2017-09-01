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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

آیت الله علوی گرگانی در دیدار با وزیر ارشاد:

اجازه هتک حرمت به دین در جامعه داده نشود

اجازه هتک حرمت به دین در جامعه داده نشود

قم - یکی از مراجع تقلید بر لزوم رسیدگی و اصلاح وضعیت برخی اماکن هنری تأکید کرد و گفت: نباید اجازه هتک حرمت به دین در جامعه داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی صبح جمعه در دیدار سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دفتر این استاد برجسته حوزه برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن دهه ولایت و امامت، اظهار داشت: انتخاب شما به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اهل کمال و فضل هستید، مایه خرسندی است و سوابق کاری شما مثبت است و از تجربیات خوبی برخوردار هستید.

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با امور دینی مرتبط است، تصریح کرد: بر حسب فرموده نبی مکرم اسلام دین بهترین مسئله‌ای است که انسان باید دنبال آن برود؛ هیچ موضوعی جایگزین اهمیت به دین نمی‌شود و بر این اساس رسول خدا به امیرالمومنین(ع) می‌فرمود علی(ع) جان دینت را مراقب باش.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تأمین کردن مسائل دینی خیلی سخت است، ابراز داشت: خدا باید قوت و قدرت بدهد این بار سنگین را در وزارت ارشاد پیش ببرید.

وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: انتظارات و توقعات از شما بالاست، در عین حال هرچه در مسائل دینی تلاش و کوشش کنید، ارزش دارد.

آیت الله علوی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رسیدگی و اصلاح وضعیت اجتماعی برخی اماکن هنری تأکید کرد و افزود: گاهی مجالس و جشنواره‌هایی برگزار می‌شود که رعایت مسائل دینی صورت نمی‌گیرد و مسامحه کاری می‌شود.

وی افزود: ما انتظار داریم مسائل دینی در سینما، تئاتر و جشنواره‌ها رعایت شود؛ توصیه‌ها و سفارشاتی داشته باشید که اجازه داده نشود هتک حرمت اسلام و دین در جامعه صورت گیرد.

این مفسر قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم احیای سنت‌ها و آثار بزرگان دین تأکید کرد و گفت: مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در این زمینه تلاش وافری داشتند و احیاء کننده سنن قبلی بودند؛ باید علوم گذشته بزرگان دین را زنده کرد و اجازه از بین رفتن آنها را نداد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه تلاش کند تا هم آثار بزرگان احیاء شود و هم در دسترس جامعه قرار بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: به حوزه‌های هنری بیشتر رسیدگی شود و بخش هنر در جامعه تقویت شود چرا که یکی از مسائل اسلام، مسئله هنر است.

آیت الله علوی گرگانی در پایان خواستار ابلاغ سلام و تبریک اعیاد به رئیس جمهور شد و گفت: امیدواریم در دوره جدید فعالیت دولت، کاستی هایی که در جامعه وجود دارد از برکت و همت مسئولان برطرف شود و جامعه در مسیر خط رهبری به سمت عزت و پیشرفت حرکت کند.

کد مطلب 4075531

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