به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار با وزیر امور خارجه عراق که به مشهد سفر کرده است، اظهار داشت: امیدوارم پیروزی های اخیر در عراق علیه گروه های تکفیری که از مسیر وحدت ملی حاصل شده است، پس از شکست این گروهک ها نیز ادامه پیدا کند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: اگر این وحدت مخدوش شود، هم دستاوردها از بین خواهد رفت و هم تهدیدات جدیدی علیه ملت عراق بوجود خواهد آمد.

رئیسی گفت: در روزهای ابتدایی پیدایش داعش و گسترش آن در عراق، برخی ها در عراق و حتی ایران گمان می کردند که آمریکا بنا دارد و می تواند این گروهک را شکست دهد، اما آنچه در این سال ها گذشت، نشان داد مقابله با یک تهدید ملی از طریق تکیه بر نیروهای جوان و بکارگرفتن نیروهای داخلی امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: محبت عمیق دو ملت ایران و عراق به اهل بیت(ع) ظرفیت گسترده ای را برای ارتباط بین دو ملت ایجاد کرده و وظیفه دولت های ایران و عراق را برای تسهیل رفت و آمد زوار و افزایش امنیت آنان بویژه در ایام اربعین حسینی دوچندان می کند.