آخرین وضعیت درمان حادثه دیدگان/ برخی مصدومان مرخص می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر عبدالخالق کشاورزی، قائم مقام معاون درمان دانشگاه، از ابتدای صبح امروز، دهم شهریور، در پی وقوع این حادثه، عازم داراب شد تا از نزدیک بر روند ارایه خدمات درمانی به مصدومان این حادثه، نظارت داشته باشد.

وی دقایقی پیش با اعلام آخرین وضعیت سلامت بیماران، گفت: ۶۸ پرستار در اورژانس و بخش و اتاق عمل بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)، از بامداد امروز تا ساعت ۱۴مشغول ارایه خدمات بوده اند.

دکتر کشاورزی یادآور شد: قابل ذکر است ۳۲ نفر ازین نیروها، شب کار بوده اند که با وجود اتمام نوبت کاری در صبح، همچنان در بیمارستان برای کمک حضور دارند، چهار جراح و پنج متخصص مدیکال، با همراهی چهار پزشک عمومی مشغول مداوای سانحه دیدگان هستند.

قائم مقام معاون درمان دانشگاه از انجام ۳۰ مورد سیتی اسکن، ۷۲ مورد xray ، پنج مورد MRI و ۱۶مورد سونوگرافی برای مصدومان این حادثه خبر داد و گفت: همچنین برای همه بیماران، آزمایش های پاراکلینیکال پانل تروما، انجام شده است.

وی ادامه داد: ۱۴ دانش آموز نیز تا ساعاتی دیگر و پس از تکمیل دوره تحت نظر و انجام آزمایش های لازم ترخیص می شوند و ۶ عمل جراحی انجام شده و پنج عمل دیگر نیز در برنامه انجام تا ساعاتی دیگر صورت می گیرد.

دکتر کشاورزی اعلام کرد: با وجود تعداد زیاد مصدومان، کار تریاژ به سرعت انجام و در کمتر از چهار ساعت، همه بیماران به بخشvip ، ICU و یا اتاق عمل منتقل شدند و در حال حاضر هیچ بیماری در اتفاقات نیست.

چهار مصدوم انتقال یافته به مرکز ترومای شهید رجایی و یک مصدوم اعزامی به بیمارستان نمازی، به کمک اورژانس هوایی فارس نیز هم اکنون با بسیج خدمات رسانی تیم فوق تخصصی، در حال دریافت ارایه خدمات درمانی لازم هستند و بیمارستان های شیراز نیز، برای پذیرش احتمالی مصدومان اعزامی، در حالت آماده باش به سر می برند.

دکتر داوودی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز دقایقی پیش با حضور در بیمارستان داراب و عیادت از مصدومان این حادثه، از تیم ارایه خدمات این بیمارستان قدردانی کرده و ضمن اشاره به مدیریت صحیح این بحران، روند خدمات رسانی را یک کار جهادی عنوان کرد.

همچنین سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: روند درمان به سرعت در حال انجام است و به طور حتم تا ساعتی دیگر تعداد زیادی از دانش آموزان مرخص خواهند شد.