  1. استانها
  2. فارس
۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

وزیر آموزش و پرورش:

دولت در جریان حادثه اتوبوس دانش آموزان از هیچ قصوری نمی گذرد

دولت در جریان حادثه اتوبوس دانش آموزان از هیچ قصوری نمی گذرد

شیراز- وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت در جریان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان از هیچ قصوری نخواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی عصر جمعه در حاشیه عیادت از دانش آموزان حادثه دیده واژگونی اتوبوس در جمع خبرنگاران بیان کرد: سوالات متعددی پیرامون این حادثه وجود دارد.

وی ادامه داد: سوالهای ما این است که چرا اتوبوس شب حرکت کرده و اینکه اتوبوس استانداردهای ایمنی  لازم را دارد و یا راننده گواهی لازم را داشته و از سرعت مطمئنه برخوردار بوده است یا نه که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: چه حادثه دیدگان و چه افرادی که جانشان را از دست دادن مثل فرزاند ما هستند و نه وزارت آموزش و پرورش و نه دولت از هیچ قصوری نخواهد گذشت.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در این راستا اگر کوتاهی صورت گرفته باشد باید با شدت برخورد صورت گیرد.

وی همچنین گفت: رییس جمهور محترم در ابتدای صبح در تماس تلفنی خواستار پیگیری جدی موضوع شدند و طی هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت موضوع پیگیری شد.

وی افزود: وضعیت عمومی خوب است و دانش آموزان و همراهانشان از رسیدگی راضی هستند.

وزیر آموزش و پرورش با ابراز تاسف برای از بین رفتن جمعی از دانش آموزان و مربی آنها گفت: امیدوارم با بازنگری هایی که در شیوه نامه های اردوها انجام می شود کمتر شاهد اتفاقات این چنینی باشیم.

کد مطلب 4075719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها