سارا سندرز: همه گزینه ها علیه کره شمالی روی میز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کاخ سفید گفت:آمریکا موضوع بحران هسته ای و موشکی کره شمالی را بسیار جدی می گیرد و همه ی گزینه ها برای رویارویی با این کشور روی میز است.

سارا هاکبی سندرز در نشست روز جمعه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ی موضع ترامپ در برابر کره شمالی و تاکید کره جنوبی بر گفتگو برای حل و فصل بحران گفت: « ما موضوع کره شمالی را بسیار جدی دنبال می کنیم. همه گزینه ها روی میز است و چیزی تغییر نکرده است.»

وی همچنین گفت: رئیس جمهور ترامپ روز هفتم سپتامبر میزبان امیر کویت و در روز 26 سپتامبر هم میزبان رئیس جمهور اسپانیا خواهد بود.