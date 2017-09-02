۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۵:۲۳

سارا سندرز: همه گزینه ها علیه کره شمالی روی میز است

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد برای رویارویی با کره شمالی همه گزینه ها روی میز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کاخ سفید گفت:آمریکا موضوع بحران هسته ای و موشکی کره شمالی را بسیار جدی می گیرد و همه ی گزینه ها برای رویارویی با این کشور روی میز است.

سارا هاکبی سندرز در نشست روز جمعه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ی موضع ترامپ در برابر کره شمالی و تاکید کره جنوبی بر گفتگو برای حل و فصل بحران گفت: « ما موضوع کره شمالی را بسیار جدی دنبال می کنیم. همه گزینه ها روی میز است و چیزی تغییر نکرده است.»

وی همچنین گفت: رئیس جمهور ترامپ روز هفتم سپتامبر میزبان امیر کویت و در روز 26 سپتامبر هم میزبان رئیس جمهور اسپانیا خواهد بود.

