به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، در آستانه آغاز عملیات آزادسازی منطقه الحویجه در کرکوک، نیروی هوایی عراق میلیون ها نسخه اعلامیه را برای ساکنان این منطقه پخش کرد.

بر اساس این گزارش، فرماندهی عملیات مشترک عراق در خصوص محتوای این اعلامیه ها تصریح کرد: در این اعلامیه ها از شهروندان ساکن الحویجه خواسته شده تا از تجمع در مراکز فعالیت داعش خودداری کنند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق همچنین اظهار داشت: در این اعلامیه ها همچنین به شهروندان الحویجه وعده دادیم که این منطقه به زودی از تصرف داعش خارج می شود.

گفتنی است، پس از آزادسازی شهر تلعفر از تصرف داعش، اکنون نیروهای عراقی خود را برای آزادی منطقه الحویجه در کرکوک آماده می کنند.