با دوربین ۳۶۰ درجه خودرو را از راه دور ردیابی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، ایسر دو دوربین ۳۶۰ درجه طراحی و عرضه کرده که یکی از آنها به نام هولو۳۶۰ ابعادی به اندازه گوشی های هوشمند دارد و در آن از پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون ۶۲۵ تولیدی شرکت کوالکوم استفاده شده است.

یکی دیگر از مزایای این دوربین ۳۶۰ درجه قابلیت اتصال آن به شبکه های نسل چهارم ال تی ای است. این دوربین دارای نمایشگری ۳ اینچی است و قادر به ضبط ویدئوهای ۳۶۰ درجه با کیفیت ۴K می باشد. سیستم عامل این دوربین اندروید ۷.۱ بوده و لذا به اشتراک گذاری عکس ها و ویدئوهای تهیه شده با استفاده از آن در شبکه های اجتماعی به سادگی ممکن است.

دوربین ۳۶۰ درجه دیگر ویژن ۳۶۰ نام دارد که قابل نصب در خودروهاست. این دوربین فوق دقیق می تواند از هر زاویه ای ویدئوهای ۳۶۰ درجه تهیه کند و آنها را بر روی سرورهای کلود بارگذاری نماید. افزودن اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و سرعت راننده نیز به این تصاویر ممکن است.

این دوربین می تواند از برخوردها و تصادف های خودرو نیز تصویر بگیرد. به عنوان مثال اگر خودروی شما در پارکینگ پارک شده باشد و خودروی دیگری به آن برخورد کند، ویژن ۳۶۰ فعال شده و ویدئوی تصادف را بط می کند و عکسی را هم برای گوشی راننده ارسال می کند.

با استفاده از ویژن ۳۶۰ می توانید خودروی خود را از راه دور مشاهده و ردگیری کنید و حتی آن را به راحتی در یک پارکینگ شلوغ بیابید. تماشای این تصاویر بر روی هدست واقعیت مجازی هم ممکن است. قیمت این دو دوربین به ترتیب ۴۲۹ و ۴۱۴ دلار است.