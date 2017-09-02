به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که تیم فوتبال استقلال شرایط خاصی را به دلیل اولتیماتوم هیات مدیره این باشگاه به علیرضا منصوریان سپری می کند و برای نتیجه گرفتن در بازی های پیش رو تحت فشار قرار دارد، معضلی به نام ازدیاد بازیکنان مصدوم هم گریبان این تیم را گرفته است.

بعد از آن که پژمان منتظری با آسیب دیدگی شدید کتف مواجه شد و به ناچار تن به جراحی داد تا غیبت این بازیکن در ماه‌های پیش رو قطعی باشد، حالا آبی پوشان برای استفاده از دو مدافع دیگرشان هم با ابهام روبرو هستند. از یک سو میلاد زکی‌پور با مصدومیت مواجه شده و از سوی دیگر سید مجید حسینی هم با مشکلی مشابه روبرو است.

در صورتی که آبی‌ها نتوانند از حسینی و زکی‌پور هم استفاده کنند، با توجه به غیبت منتظری آنها سه مدافع خود را عملا در اختیار ندارند؛ سه مدافعی که دو نفر از آنها مدافعان میانی این تیم هستند و در هفته‌های اخیر هم در ترکیب ثابت قرار داشتنند.

از سوی دیگر برخی از اخبار حکایت از آن دارد که به ملی پوشان هم توصیه شده است در دیدارهای حذفی تیم های باشگاهی خود استراحت کنند که اگر اینگونه باشد منصوریان به جز این مصدومان برای استفاده از امید نورافکن، روزبه چشمی و ووریا غفوری هم با مشکل مواجه خواهد شد.

دیدار تیم فوتبال استقلال در جام حذفی روز جمعه این هفته هفدهم شهریور ماه و از ساعت ۱۷:۴۵ مقابل گل گهر در سیرجان خواهد بود.