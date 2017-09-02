۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ خبرداد:

کشف یک محموله دام قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در کبودرآهنگ

کبودراهنگ - فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشف یک محموله دام قاچاق در این شهرستان به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف یک محموله دام قاچاق در این شهرستان به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد.

وی گفت: ماموران پلیس شهرستان با اجرای طور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی شهرستان یک دستگاه کامیون را متوقف کردند که در بازرسی از قسمت بار آن تعداد ۱۰۰ راس دام کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ افزود: دام های کشف شده با توجه به اینکه فاقد مجوز و مدارک قانونی بودند قاچاق محسوب شده و با تشکیل پرونده به همراه متهم دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ محمدی افزود: ورود غیر قانونی دام به چرخه مصرف فرآورده های گوشتی و لبنی امنیت غذایی شهروندان را به خطر می اندازد که این امر وظیفه پلیس را حساس تر می‌کند

