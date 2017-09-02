آخرین وضعیت پرونده شکایتی پلیس راهور از نماینده مجلس

سردار تقی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت رسیدگی به پرونده شکایتی پلیس راهور گفت: از ابتدای سال تاکنون دو پرونده شکایتی داشتیم در پرونده بخشدار همدان موضوع تقریبا به اتمام رسیده و حکم نهایی آن به زودی صادر می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا همچنین درباره پرونده اهانت نماینده کردستان به مامور پلیس راهور در فرودگاه مهرآباد نیز شایعاتی در این زمینه اعلام شده با این مضمون که رئیس مجلس از مامور راهور درخواست کرده است تا این نماینده خاطی را ببخشد اما من اعلام می کنم موضوع این پرونده یک موضوع مهم و مربوط به شأنیت مامور پلیس راهور است. از این رو معاونت حقوقی و قضایی پلیس راهور در حال پیگیری این ماجراست و حتما باید جنبه حقوقی و عمومی حکم مورد توجه قرار گیرد.

مهری گفت: متاسفانه نماینده خاطی حتی اقدام به معذرت خواهی شفاهی نکرده و پلیس قطعا تا دریافت حکم قضایی این پرونده از حق خود کوتاه نخواهد آمد.