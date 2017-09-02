  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

آخرین وضعیت پرونده شکایتی پلیس راهور از نماینده مجلس

آخرین وضعیت پرونده شکایتی پلیس راهور از نماینده مجلس

رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام اینکه پلیس با جدیت به دنبال احقاق حق مامور راهور است، افزود: بحث برخورد یکی از نمایندگان مجلس با مامور راهور در معاونت حقوقی با جدیت دنبال می شود.

سردار تقی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت رسیدگی به پرونده شکایتی پلیس راهور گفت: از ابتدای سال تاکنون دو پرونده شکایتی داشتیم در پرونده بخشدار همدان موضوع تقریبا به اتمام رسیده و حکم نهایی آن به زودی صادر می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا همچنین درباره پرونده اهانت نماینده کردستان به مامور پلیس راهور در فرودگاه مهرآباد نیز شایعاتی در این زمینه اعلام شده با این مضمون که رئیس مجلس از مامور راهور درخواست کرده است تا این نماینده خاطی را ببخشد اما من اعلام می کنم موضوع این پرونده یک موضوع مهم و مربوط به شأنیت مامور پلیس راهور است. از این رو معاونت حقوقی و قضایی پلیس راهور در حال پیگیری این ماجراست و حتما باید جنبه حقوقی و عمومی حکم مورد توجه قرار گیرد.

مهری گفت: متاسفانه نماینده خاطی حتی اقدام به معذرت خواهی شفاهی نکرده و پلیس قطعا تا دریافت حکم قضایی این پرونده از حق خود کوتاه نخواهد آمد.

کد مطلب 4076013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فارابی IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باید بشدت برخورد کرد تا این افراد با دلسوزی بیشتری امنیت جامعه را حفظ کنند و کسی به خودش اجازه نده بخاطر پستی که داره (از مردم رای گرفته )حالا ندیده بگیره واهانت کنه !!!!
    • عباس IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا ماموران نیروی انتظامی بسیار تلاشگر هستند وبا نماینده خاطی باید به شدت برخورد بشه و مامور هم نباید رضایت بده تا اونهایی که مسئولیت دارند فکر کنن که قانون مال همه افراد جامعه هست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها