کرمانی ها ماهیانه یک میلیارد تومان صدقه پرداخت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران یکی از محوری ترین برنامه های کمیته امداد را توانمندسازی خانواده های تحت حمایت عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم خانواده های تحت حمایت بازسازی شده و بتوانند روی پای خود بایستند و به همین منظور از تمام ظرفیت های این نهاد در جهت توانمندسازی خانواده های تحت حمایت بهره می بریم.

وی به راه اندازی ادارات جدید در بخش ها و مناطق محروم استان اشاره کرد و افزود: دیدگاه ما در کمیته امداد بر این است که خدمت به محرومان را به خط مقدم ببریم و با کم کردن از ستاد استان و ایجاد پایگاه وادارات در مناطق محروم خدمت رسانی به محرومان را تسریع ببخشیم.

صادقی با اشاره به اینکه هفته گذشته اداره کمیته امداد بخش نگین کویر فهرج راه اندازی شد، ادامه داد: به منظور خدمت رسانی بهتر و سریعتر به محرومان در هفته جاری نیز در منطقه محروم چاه دادخدا اداره کمیته امداد راه اندازی می شود.

وی افزود: با راه اندازی ادارت جدید حدود ۵۰ درصد از نیروهای ستادی و امکانات مرکزهر شهرستان به ادارت جدید در مناطق مختلف فرستاده می شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در ادامه از افزایش تسهیلات قرض الحسنه اشتغال استان در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال امسال به کمیته امداد استان اختصاص یافته است که ۹۰ میلیارد تومان از این تسهیلات مربوط به منابع بانکی و دولتی است و مابقی مربوط به منابع صندوق قرض الحسنه امداد است.

وی افزود: مشاغلی که کمیته امداد ایجاد می کند مشاغل ارزان قیمت و پایداری هستند و این مشاغل در جهت توسعه مناطق روستایی و اصل اقتصاد مقاومتی است.

صادقی از تقویت فرهنگ کار و تلاش در بین خانواده های تحت حمایت خبر داد و گفت: با استعداد سنجی در بین خانواده های تحت حمایت به دنبال ایجاد شغال مناسب و مطابق با رشته و استعداد مورد نیاز خانواده های تحت حمایت هستیم.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان توان کار کردن را دارند، گفت: با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به دنبال توانمند کردن این خانواده ها هستیم.

صادقی در ادامه از رشد کمک های مردمی به این نهاد خبر داد و گفت: مردم خیر و نیکوکار استان کرمان سال گذشته یک میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: تمامی درآمد صدقات استان در حوزه های مختف از جمله درمان، جهیزیه، تحصیل، مسکن و اشتغال صرف امور فقرا و محرومان می شود.

وی گفت: طرح اکرام ایتام یکی از طرح های موفق کمیته امداد است و بیشتر درآمد کمیته امداد مربوط به این طرح است که حامیان خیر به ایتام تحت حمایت خود کمک می کنند.

وی از حرکت این نهاد به سیستماتیک شدن کمک های مردمی همانند نرم افزارهای موبایلی خبر داد و گفت: الکترونیکی شدن پرداخت های کمیته امداد به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه های مردم خیر انجام می شود.

صادقی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه های ریزی های انجام شده ظرف سه سال آینده باید مشکل مسکن مددجویان در سراسر کشور حل شود، گفت: در جهت اجرای مقاوم سازی مسکن روستائیان در استان کرمان در سالهای گذشته ۱۰ هزار واحد مسکن توسط کمیته امداد ساخته و تحویل مددجویان مناطق روستائی تحت حمایت شده است.

وی در خصوص قطع مستمری خانواده های تحت حمایت گفت: برای قطع مستمری صرفا به وام اشتغالزایی اکتفا نمی شود و در این زمینه آیتم های مختلفی در نظر گرفته شده است و در صورتی که درآمد خانوار بیشتر از مستمری باشد و بر اساس اعلام نظر کارشناس و مددکار مربوطه مستمری خانواده قطع خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: مددجویانی که مستمری آنان قطع می شود از دیگر خدمات کمیته امداد شامل تحصیل، درمان، جهیزیه، مسکن و ... بهره مند هستند.

وی تعداد خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان را ۹۵ هزار خانوار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار خانوار از این تعداد خانوار تحت حمایت مستمری بگیر هستند.