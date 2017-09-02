کی روش و ملی پوشان بدون مصاحبه فرودگاه را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پیش از ظهر امروز شنبه از کره جنوبی به ایران بازگشت و وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد. بازیکنان تیم ملی که شب گذشته به صورت هماهنگ و همزمان در صفحات خود در شبکه های اجتماعی اعتراض خود را به شرایط تیم اعلام کرده بودند، امروز با هیچ رسانه ای مصاحبه ای نداشتند.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی هم که از شرایط فعلی تیم راضی نیست، به خاطر آنچه که «بی نظمی در استقبال از تیم ملی» عنوان شده است، مصاحبه نکرد و همراه ملی پوشان فرودگاه را ترک کرد.

تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه این هفته در آخرین دیدار مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه در ورزشگاه آزادی به مصاف سوریه می رود. ایران روز پنجشنبه گذشته در سئول موفق شد تیم کره جنوبی را با نتیجه تساوی بدون گل متوقف کند.