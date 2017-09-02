طرح «جان بولتون» طرحی ناشیانه، سطحی، کم عمق و غیرعملیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، حمید رضا آصفی، با بیان اینکه طرح های افراطی و یک جانبه در دنیا جایی ندارد، گفت: دوران جنگ سرد و ایام قبل از آن گذشته است که یک نفر در آمریکا طرحی بدهد و بقیه در دیگر نقاط جهان چشم و گوش بسته ازآن طرح حمایت کنند.

وی با بیان اینکه این گونه طرح ها باعث منزوی شدن هر چه بیشتر آمریکا می شود خاطر نشان کرد: ریاست جمهوری ‌ترامپ در آمریکا مساوی با انزوای روز افزون این کشور است و اکنون می بینیم که تعداد قابل توجهی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی با آمریکا دچار مشکل و چالش شده اند.

آصفی با بیان اینکه اگر آلمان وفرانسه را دو قدرت بزرگ در اروپا بدانیم این دو کشور در طی ماه های اخیر با چالش های جدی با آمریکا روبرو بودند، تصریح کرد : چالش وقتی شروع شد که آمریکایی ها به سیاستهای یک جانبه گرایانه روی آوردند. مثلا آمریکایی ها اعلام کردند از پیمان پاریس خارج می شوند . صدراعظم آلمان و رئیس جمهور وقت فرانسه به شدت با این تصمیم آمریکا مخالفت کردند و گفتند ما به خاطر این پیمان هزینه زیادی پرداخت کرده ایم ولی ترامپ به این سخنان گوش نداد و اقدام خود را انجام داد.این موضوع باعث شد که خشم اروپایی ها برانگیخته شود و آنها اعلام کردند ما با قدرت بیشتری این پیمان را ادامه می دهیم.

وی افزود:‌ یا وقتی آمریکایی ها روسیه را تحریم کردند ، خانم مرکل گفت ما در اروپا با اعمال این تحریم ها در زمینه انرژی دچار مشکل می شویم و با این تصمیم واشنگتن مخالفت کردند.

این دیپلمات سابق کشورمان ،با بیان اینکه این رفتارها و واکنش ها از سوی اروپایی ها ، موضوعی نیست که آمریکا به آن عادت کرده باشد، تصریح کرد: سیاست مهاجرتی آمریکا و اقدامات او برای ایجاد ممنوعیت هایی در این زمینه ،موجب خشم اروپا از جمله فرانسه و آلمان شد.

آصفی با اشاره به متفاوت بودن نظر اروپایی ها با آمریکایی ها درارتباط با برجام گفت :‌طرحی که آقای بولتن ارائه داده طرحی ناشیانه ، سطحی، کم عمق و غیرعملیاتی است و طبیعی است که دیگر کشورهای 5+1 که دو سال کم و بیش برای برجام مذاکره کردند چنین طرح هایی را نپذیرد و برایشان قابل قبول نباشد که بعد از دو سال مذاکرات، یک آقایی از آن طرف دنیا بلند شود و طرح های این چنینی دهد.

سفیر پیشین ایران در فرانسه ،خاطر نشان کرد:‌این طرح های ناشیانه را نباید خیلی جدی گرفت و از طرف دیگر خود آمریکایی ها نیز دوست ندارند از برجام خارج شوند. آنها در مورد مخالفت با برجام به دنبال چند موضوع هستند از جمله اینکه لابی صهیونیست ها را راضی نگه دارند و بگویند ما مخالف برجام هستیم و آن را اعلام کرده ایم، از طرف دیگر با انجام اقدامات بازدارنده مانع همکاری اروپایی ها با ایران شوند که متاسفانه در این مورد موفق بوده اند چنانکه می بینیم بانک ها و شرکت های بزرگ اروپایی عملا چندان وارد کار با ایران نمی شوند.

وی ادامه داد: ‌از طرف دیگر آمریکایی ها به دنبال امتیازگیری بیشترهستند . درهمین راستا ایران را تهدید می کنند که از برجام بیرون می آییم ، برجام به درد نمی خورد و به ظن خودشان فکرمی کنند که با این گونه تهدیدات ایران دست و پایش را گم می کنند وبه آمریکایی ها امتیاز می دهد. البته در این زمینه با توجه به سیاست های مقام معظم رهبری، ناموفق بوده اند وعملا عرصه را در جاهای دیگر نیز باخته اند.

سخنگوی پیشین وزارت خارجه تاکید کرد : طرح آقای بولتن طرحی است که نطفه آن بسته نشده ، سقط شده است و عملیاتی نیست.