نمایندگان ایران در جشنواره لندن ۲۰۱۷/ فیلم مجیدی از هند شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، در حالی که پیشتر اسامی فیلمهای حاضر در بخشهای رقابتی جشنواره فیلم لندن اعلام شده بود، با مروری در سایت جشنواره میتوان فهرست کامل فیلمهایی از ایران یا کارگردانهای ایرانی حاضر در این دوره جشنواره را بررسی کرد.
در بخش «نمایشهای ویژه» هشت فیلم مستند، تجربی و فیلمهای منتخب ساید اند ساوت نمایش داده میشوند. مستند «سال نهایی» ساخته گرگ بارگر درباره سال آخر اوباما و سیاستهای خارجی وی در این دوره، در این بخش نمایش داده می شود. «پایان خوش» میشل هانکه نیز در همین بخش به نمایش درمیآید.
در بخش «کرانه جشنها» نیز ۱۱ فیلم نمایش داده می شود که فیلم جدید جولین مور با عنوان «شگفت انگیز» از جمله آنهاست.
در بخش رقابت رسمی ۱۲ فیلم نمایش داده میشود. در این بخش فیلم «پشت ابرها» ساخته مجید مجیدی از سینمای هند راه یافته است.
این فیلم جمعه ۱۳ اکتبر ساعت ۲۰:۴۰ در «امبنکمنت گاردن سینما» و شنبه ۱۴ اکتبر ساعت ۱۱:۳۰ در همین سینما اکران میشود. این فیلم ۱۲۰ دقیقهای به عنوان فیلمی از سینمای هند در این جشنواره حضور یافته است. بازیگران فیلم ایشان خاطر و مالویکا موهانان هستند.
بخش رقابتی اولین فیلم بلند یک کارگردان شامل ۱۲ فیلم از کارگردانهایی از آفریقای جنوبی، دانمارک، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، زامبیا، هلند وبلژیک است.
در بخش رقابتی مستند ۱۲ فیلم به رقابت می پردازند.
فیلم «چوکا، لطفا به ما بگو ساعت چند است» ساخته آرش کمالی سروستانی و بهروز بوچانی در ۹۰ دقیقه در این بخش حاضر است. این فیلم یکشنبه ۸ اکتبر ساعت ۱۷:۴۵ در سینمای مدیان لایسستر و دوشنبه ۹ اکتبر ساعت ۱۵:۴۵ در سینما ساوت بانک جشنواره نمایش داده می شود.
این مستند درباره تلاش پناهجویان پس از رسیدن به سواحل استرالیاست که به صورت مخفی با موبایل توسط بهروز بوچانی در پاپوآ گینه نو گرفته شده است. آرش کمالی سروستانی فیملساز ایرانی-هلندی این فیلم را کارگردانی کرده است. این فیلم از سوی هلند-استرالیا و گینه نو در جشنواره حاضر است.
در بخش رقابتی فیلم کوتاه ۱۲ فیلم کوتاه با هم به رقابت میپردازند.
در بخش نمایش فیلمها با طبقه بندی موضوعی در بخش «عشق» ۲۴ فیلم نمایش داده می شوند. فیلم آیدا پناهنده با عنوان «اسرافیل» از ایران در این بخش حضور دارد.
این درام پراحساس درباره مسئولیت خانوادگی، در دو نوبت سه شنبه ۱۰ اکتبر ساعت ۱۸:۱۵ در سینما کورزون میفر و چهارشنبه ۱۱ اکتبر ساعت ۱۵:۰۰ در سینما میدان لایسستر نمایش داده می شود. هدیه تهرانی، مریلا زارعی، هدی زینالعابدین و پژمان بازغی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
در بخش «آفرینش» ۱۹ فیلم به نمایش در میآید. در این بخش فیلم «۲۴ فریم عباس کیارستمی» نمایش داده می شود. این فیلم چهارشنبه ۱۱ اکتبر ساعت ۱۸:۱۵ در سینما کروزن میفر و جمعه ۱۳ اکتبر ساعت ۱۵:۳۰ در سینما ساوتبانک جشنواره به نمایش درمیآید. این فیلم ۱۰۸ دقیقهای آخرین ساخته کیارستمی است.
در بخش تجربه با ۱۸ فیلم، فیلمی از شیرین نشاط با عنوان «در جستجوی ام کلثوم» محصولی از آلمان، استرالیا، ایتالیا، لبنان و قطر نمایش داده می شود.
در بخش «مناقشه» ۲۲ فیلم و در بخش «خنده» ۱۱ فیلم، در بخش «شهامت» ۲۴ فیلم، در بخش «هیجان» ۲۲ فیلم، در بخش «خانواده» هشت فیلم و در بخش «سفر» ۲۶ فیلم به نمایش درمیآید.
در بخش «گنجینهها» که جستجویی در آرشیو جهانی است ۱۷ فیلم نمایش داده میشود.
علاوه بر این در بخش موضوعی سفر فیلم کوتاه «وقت ناهار» در بخش فیلمهای کوتاه نمایش داده میشود. این فیلم ۱۵ دقیقه ای ساخته علیرضا قاسمی است.
«روتوش» در بخش عشق در بخش فیلمهای کوتاه به کارگردانی کاوه مظاهری به مدت ۱۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه، نمایش داده می شود.
این دوره جشنواره از ۴ تا ۱۵ اکتبر (۱۵ تا ۲۴ مهر) برگزار می شود.
