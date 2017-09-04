به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرست‌پست، مجید مجیدی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد فیلم جدیدش را نیز به زودی با عنوان «معدن طلا» در هند جلوی دوربین می‌برد.

کارگردان نامزد اسکار گفت رابطه فوق‌العاده بین انسان و طبیعت و نیز محیط هند الهام بخش او شده تا فیلم بعدی‌اش را نیز در این کشور جلوی دوربین ببرد.

این پروژه قرار است سال آینده جلوی دوربین برود.

این کارگردان از محیط هند به عنوان فضایی جادویی و غیرقابل رقابت یاد کرد و گفت روحی نامیرا در مردم این کشور وجود دارد و امید آنها برای زندگی با وجود همه سختی‌ها باورکردنی نیست.

مجیدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: همه اینها الهام بخش من برای ساخت فیلم بعدی‌ام در هند شد تا بتوانم روایتگر تلاش مردمان این کشور از مرد و زن و کودک باشم که عشق شان برای زندگی، مشوق آنها برای قوی ماندن است و فراتر از سختی‌ها تلاش می‌کنند تا راهشان را در پیش بگیرند.

مجیدی در این اطلاعیه گفته است: بر این باورم که هند داستان‌های زیادی برای گفتن دارد و تنوع فرهنگی و مردمی که از قلمروهای مختلف هستند، سر منشاء این داستان‌ها هستند.

برای ساخت این فیلم او بار دیگر با شارن مانتری و کیشور آرورا به عنوان تهیه کننده در شرکت آنها «نما پیکچرز» همکاری می‌کند.

داستان فیلم «معدن طلا» در دیدارهای مکرر وی از شمال هند برایش شکل گرفت. او این ایده را به تازگی و پس از دیداری از لوکیشنی که داستان در آنجا اتفاق می‌افتد تکمیل کرده است.

به گفته آرورا انتخاب بازیگران دو ماه دیگر شروع می‌شود و ساخت فیلم نیمه ۲۰۱۸ شروع می‌شود.

این در حالی است که قرار است فیلم جدید مجیدی یعنی «پشت ابرها» برای نخستین بار در شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن اکران جهانی خود را تجربه کند. این فیلم در بخش رقابتی جشنواره لندن جای گرفته است و ۱۳ و ۱۴ اکتبر اکران می‌شود.

در این فیلم ایشان خاطر برادر شهید کاپور و مالاویکا موهانا در نقش‌های اصلی بازی کرده‌اند. این فیلم درباره رابطه خواهر - برادری است و در هند ساخته شده است.