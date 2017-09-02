لاریجانی موفقیت تیم ملی دانشجویان در مسابقات جهانی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی موفقیت دانشجویان ایرانی در بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان را تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
«موفقیت درخشان دانشجویان ایرانی در بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان، موجب شادی و مسرت گردید.
نتایج ارزشمند دانشجویان کشورمان در این دوره از مسابقات که با کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال برای اولین بار در مسابقات دانشجویان جهان و کسب مقام طلا در رشته تکواندو و سایر عناوین گرانبها در دیگر رشتههای ورزشی همراه بوده است، موجبات افتخار و سربلندی جامعه ورزشی و دانشگاهی را فراهم نمود.
اینجانب ضمن تبریک به قهرمانان، مربیان و تیمها، توفیقات روزافزون فرزندان دلاور کشورمان را در همه عرصهها و میادین ورزشی از خداوند متعال مسألت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی.»
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